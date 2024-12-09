İzmir’deki cinayette yasak aşk detayı! Cesetle birlikte karakola gitti

İzmir'in Konak ilçesinde önceki gün gece saatlerinde tartıştığı sevgilisi 1 çocuk annesi Eda Kuş'un (29) cansız bedeni ile polis merkezine giden Erdinç Ballıkaya (34) işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
SİLAH ATEŞ ALDI
Erdinç Ballıkaya ifadesinde, Kuş ile araçta tartıştıkları, Kuş'un yanındaki tabancayı çıkarması üzerine meydana gelen arbedede silahın ateş aldığını iddia etti.
SİLAH BALLIKAYA'YA AİT
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan incelemede Eda Kuş'un ölümüne neden olan silahın Erdinç Ballıkaya'ya ait olduğu belirlendi.
Yapılan araştırmada Ballıkaya'nın araçta tartıştığı sevgilisi Kuş'u direk ateş ederek ya da arbede sırasında vurduğu tespit edildi. Olayın cinayet olması nedeniyle Ballıkaya'nın tutuklandığı öğrenildi.
DARP EDİLMİŞ, UZAKLAŞTIRMA KARARI VERİLMİŞ
Eda Kuş'un geçtiğimiz Ocak ayında evli sevgilisi Erdinç Ballıkaya tarafından darp edildiği, şikayette bulunmasının ardından uzaklaştırma kararı çıktığı, daha sonra kendi isteğiyle verdiği dilekçeyle katilinin uzaklaştırma kararını kaldırttığı öğrenildi.