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İzmir'deki cinayette yasak aşk detayı! Cesetle birlikte karakola gitti

İzmir’de, Gültepe Polis Merkezi'ne giderek ön koltuktaki sevgilisi Eda Kuş'un (29) cansız bedeniyle teslim olan Erdinç Ballıkaya (34), tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan soruşturmada Eda Kuş'un intihar etmediği, cinayete kurban gittiği belirlendi. Ocak ayında, evli sevgilisi Ballıkaya tarafından darp edilen Eda'nın, şikayeti üzerine uzaklaştırma kararı alındığı ancak daha sonra kendi talebiyle bu kararı iptal ettirdiği öğrenildi. İncelemelerde, genç kadının ölümüne neden olan silahın Erdinç Ballıkaya’ya ait olduğu ortaya çıktı. Eda Kuş’un, bir çocuk annesi olduğu ve resmi olarak evli olduğu ancak eşinden ayrı yaşadığı; Ballıkaya’nın da evli olduğu ve eşinden boşanmadığı için çift arasında sık sık tartışma çıktığı da öğrenildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 09.12.2024 09:16 Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 09:24
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İzmir’deki cinayette yasak aşk detayı! Cesetle birlikte karakola gitti

İzmir'in Konak ilçesinde önceki gün gece saatlerinde tartıştığı sevgilisi 1 çocuk annesi Eda Kuş'un (29) cansız bedeni ile polis merkezine giden Erdinç Ballıkaya (34) işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

SİLAH ATEŞ ALDI

Erdinç Ballıkaya ifadesinde, Kuş ile araçta tartıştıkları, Kuş'un yanındaki tabancayı çıkarması üzerine meydana gelen arbedede silahın ateş aldığını iddia etti.

SİLAH BALLIKAYA'YA AİT

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan incelemede Eda Kuş'un ölümüne neden olan silahın Erdinç Ballıkaya'ya ait olduğu belirlendi.

Yapılan araştırmada Ballıkaya'nın araçta tartıştığı sevgilisi Kuş'u direk ateş ederek ya da arbede sırasında vurduğu tespit edildi. Olayın cinayet olması nedeniyle Ballıkaya'nın tutuklandığı öğrenildi.

DARP EDİLMİŞ, UZAKLAŞTIRMA KARARI VERİLMİŞ

Eda Kuş'un geçtiğimiz Ocak ayında evli sevgilisi Erdinç Ballıkaya tarafından darp edildiği, şikayette bulunmasının ardından uzaklaştırma kararı çıktığı, daha sonra kendi isteğiyle verdiği dilekçeyle katilinin uzaklaştırma kararını kaldırttığı öğrenildi.

1 çocuk annesi Eda Kuş'un resmi olarak evli olduğu, eşinden ayrı yaşadığı, Erdinç Ballıkaya'nın da resmi evli olduğu, eşinden boşanmadığı için zaman zaman bu nedenle aralarında tartışma yaşandığı bildirildi.

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