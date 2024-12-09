İzmir’deki cinayette yasak aşk detayı! Cesetle birlikte karakola gitti

Eda Kuş'un geçtiğimiz Ocak ayında evli sevgilisi Erdinç Ballıkaya tarafından darp edildiği, şikayette bulunmasının ardından uzaklaştırma kararı çıktığı, daha sonra kendi isteğiyle verdiği dilekçeyle katilinin uzaklaştırma kararını kaldırttığı öğrenildi.

1 çocuk annesi Eda Kuş'un resmi olarak evli olduğu, eşinden ayrı yaşadığı, Erdinç Ballıkaya'nın da resmi evli olduğu, eşinden boşanmadığı için zaman zaman bu nedenle aralarında tartışma yaşandığı bildirildi.