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Fenerbahçe'de stopere 3 aday! Bir yerli bir yabancı geliyor

Stoper mevkisinde Oosterwolde'den sonra Becao'nun da sezonu kapatmasıyla eksik duruma düşen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları başladı. Bu doğrultuda stopere bir yerli bir de yabancı olmak üzere 2 takviye yapmak isteyen sarı-lacivertlilerde masada 3 isim var.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.12.2024 13:42 Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 13:44
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Fenerbahçe’de stopere 3 aday! Bir yerli bir yabancı geliyor

Süper Lig'de evinde Başakşehir engelini Dzeko ve En-Nesyri'nin attığı 2 golle geçen Fenerbahçe, lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü. Sarı-lacivertli ekip bu sonuçla puanını 35'e yükseltirken; Becao, Livakovic ve Oğuz Aydın'ın sakatlanması moralleri bozdu.

Rodrigo Becao Başakşehir maçında sakatlanarak sezonu kapattı (İHA)Rodrigo Becao Başakşehir maçında sakatlanarak sezonu kapattı (İHA)

SEZONU KAPATTI
Özellikle stoper pozisyonunda sıkıntı yaşayan sarı-lacivertli ekipte Becao'nun çapraz bağlarının kopması ve sezonu kapatması büyük üzüntü yaşattı. Oosterwolde de ligin ilk haftalarında sakatlanarak, sezonu kapatmıştı. Samet Akaydin'in de eleştirilen performansı nedeniyle savunma bölgesinde eksiklik yaşayan Fenerbahçe, bu alan için transfer çalışmalarına başladı.

Olivier Boscagli (AFP)Olivier Boscagli (AFP)

HEDEF BİR YERLİ BİR DE YABANCI
Stoper bölgesi için çalışmalara başlayan sarı-lacivertli ekipte bir yerli bir de yabancı ismin transfer edilmesinin planlandığı öğrenildi.

David Hancko (AFP)David Hancko (AFP)

Bu doğrultuda liste hazırlayan teknik ekibin PSV forması giyen Olivier Boscagli ve Feyenoord'da oynayan David Hancko'yu takibe aldığı bildirildi. İki futbolcu için de görüşmeler başladı. Yerli stoper için de Mourinho'ya bir rapor sunulacağı bildirildi.

Merih Demiral (AA)Merih Demiral (AA)

Yerli transferi için de listedeki ismin Fenerbahçe altyapısından yetişen Merih Demiral olduğu iddia edildi. Demiral'ın da bu transfere sıcak baktığı ve Fenerbahçe'de forma giymek istediği öğrenildi.

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