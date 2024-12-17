Fenerbahçe’de stopere 3 aday! Bir yerli bir yabancı geliyor

Süper Lig'de evinde Başakşehir engelini Dzeko ve En-Nesyri'nin attığı 2 golle geçen Fenerbahçe, lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü. Sarı-lacivertli ekip bu sonuçla puanını 35'e yükseltirken; Becao, Livakovic ve Oğuz Aydın'ın sakatlanması moralleri bozdu.
SEZONU KAPATTI
Özellikle stoper pozisyonunda sıkıntı yaşayan sarı-lacivertli ekipte Becao'nun çapraz bağlarının kopması ve sezonu kapatması büyük üzüntü yaşattı. Oosterwolde de ligin ilk haftalarında sakatlanarak, sezonu kapatmıştı. Samet Akaydin'in de eleştirilen performansı nedeniyle savunma bölgesinde eksiklik yaşayan Fenerbahçe, bu alan için transfer çalışmalarına başladı.
HEDEF BİR YERLİ BİR DE YABANCI
Stoper bölgesi için çalışmalara başlayan sarı-lacivertli ekipte bir yerli bir de yabancı ismin transfer edilmesinin planlandığı öğrenildi.
Bu doğrultuda liste hazırlayan teknik ekibin PSV forması giyen Olivier Boscagli ve Feyenoord'da oynayan David Hancko'yu takibe aldığı bildirildi. İki futbolcu için de görüşmeler başladı. Yerli stoper için de Mourinho'ya bir rapor sunulacağı bildirildi.
Yerli transferi için de listedeki ismin Fenerbahçe altyapısından yetişen Merih Demiral olduğu iddia edildi. Demiral'ın da bu transfere sıcak baktığı ve Fenerbahçe'de forma giymek istediği öğrenildi.