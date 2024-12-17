Fenerbahçe’de stopere 3 aday! Bir yerli bir yabancı geliyor

David Hancko (AFP)

Bu doğrultuda liste hazırlayan teknik ekibin PSV forması giyen Olivier Boscagli ve Feyenoord'da oynayan David Hancko'yu takibe aldığı bildirildi. İki futbolcu için de görüşmeler başladı. Yerli stoper için de Mourinho'ya bir rapor sunulacağı bildirildi.