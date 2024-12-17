Adana’da akılalmaz olay! Kuyumcuyu soyamadılar bakkalı gasbettiler!

Olay, 12 Aralık saat 11.00 sıralarında Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi'ndeki bir kuyumcuda meydana geldi. Yüzlerini kapüşonla gizleyen M.N. (14), H.C. (16), Ali E. (19) ve Ömer E. (18) kuyumcu Cuma S.'nin iş yerine girdi. M.N. belindeki tabancayı çıkarıp, "Para ve altınları poşete doldurup, ver" dedi.

Kuyumcuyu soyamadılar, bakkalın 2 bin lirasını gasbettiler (DHA)

Panikleyen Zekeriya I., kasadaki yaklaşık 2 bin lirayı şüphelilere verdi. Şüpheliler, Zekeriya I.'nın cep telefonunu da gasbedip, koşarak uzaklaştı. Her iki olay iş yerlerindeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Kuyumcuyu soyamadılar, bakkalın 2 bin lirasını gasbettiler (DHA)

EVLERİNE YAPILAN BASKINDA YAKALANDILAR

Esnaf Cuma S. ile Zekeriya I.'nın ihbarıyla harekete geçen Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki ve güzergahtaki kameraları inceleyen ekipler, şüphelilerin saklandıkları evleri tespit etti. Adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda 4 şüpheli de gözaltına alındı. Aramalarda ise olaylarda kullanılan 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.