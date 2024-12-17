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Adana'da akılalmaz olay! Kuyumcuyu soyamadılar bakkalı gasbettiler!

Adana'nın Seyhan ilçesinde hareketli dakikalar yaşandı. 2'si çocuk 4 kişi, soygun için gittikleri kuyumcu dükkanının sahibinin direnmesi sonucu olay yerinden kaçtı. Aynı kişiler daha sonra bir bakkala girerek 44 yaşındaki Zekeriya I’nın cep telefonu ve 2 bin lirasını çaldı. Güvenlik kamerasından tespit edilen şüpheliler yakalanarak tutuklandı.

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.12.2024 12:17
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Adana’da akılalmaz olay! Kuyumcuyu soyamadılar bakkalı gasbettiler!

Olay, 12 Aralık saat 11.00 sıralarında Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi'ndeki bir kuyumcuda meydana geldi. Yüzlerini kapüşonla gizleyen M.N. (14), H.C. (16), Ali E. (19) ve Ömer E. (18) kuyumcu Cuma S.'nin iş yerine girdi. M.N. belindeki tabancayı çıkarıp, "Para ve altınları poşete doldurup, ver" dedi.

Kuyumcuyu soyamadılar, bakkalın 2 bin lirasını gasbettiler (DHA)Kuyumcuyu soyamadılar, bakkalın 2 bin lirasını gasbettiler (DHA)

Cuma S. ise şüphelilerin üzerine yürüyüp, iş yerinden uzaklaştırdı.

Şüpheliler aynı günün gecesi Zekeriya I.'nın Dumlupınar Mahallesi'ndeki bakkal dükkanına gitti. H.C. belindeki tabancayı çıkarıp, "Bize para lazım. Kasadaki paraları ver" dedi.

Kuyumcuyu soyamadılar, bakkalın 2 bin lirasını gasbettiler (DHA)Kuyumcuyu soyamadılar, bakkalın 2 bin lirasını gasbettiler (DHA)

Panikleyen Zekeriya I., kasadaki yaklaşık 2 bin lirayı şüphelilere verdi. Şüpheliler, Zekeriya I.'nın cep telefonunu da gasbedip, koşarak uzaklaştı. Her iki olay iş yerlerindeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Kuyumcuyu soyamadılar, bakkalın 2 bin lirasını gasbettiler (DHA)Kuyumcuyu soyamadılar, bakkalın 2 bin lirasını gasbettiler (DHA)

EVLERİNE YAPILAN BASKINDA YAKALANDILAR

Esnaf Cuma S. ile Zekeriya I.'nın ihbarıyla harekete geçen Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki ve güzergahtaki kameraları inceleyen ekipler, şüphelilerin saklandıkları evleri tespit etti. Adreslere eş zamanlı yapılan baskınlarda 4 şüpheli de gözaltına alındı. Aramalarda ise olaylarda kullanılan 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Kuyumcuyu soyamadılar, bakkalın 2 bin lirasını gasbettiler (DHA)Kuyumcuyu soyamadılar, bakkalın 2 bin lirasını gasbettiler (DHA)

TUTUKLANDILAR

Emniyete götürülen şüpheliler, silahı çekenin kendisi olmadığını öne sürüp, birbirini suçladı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.N., H.C., Ali E. ve Ömer E., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

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