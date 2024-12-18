İstanbul’da fuhuş operasyonu! Kurtarılan kadınların meslekleri şoke etti

Ahlak Masasının operasyonu kapsamında fuhuş yaptıran 9 şüpheli şahıs yakalandı. Fuhuş yaptırılan içlerinde doktor hemşire ve mühendislerinde olduğu 6 Rusya, 3 Kırgızistan, 2 Belarus, 1 Tunus, 1 Kazakistan uyruklu olmak üzere toplam 13 Yabancı uyruklu mağdur kadın kurtarıldı. Yakalanan toplam 22 şahıs Ahlak büro amirliğine intikal ettirdi. Adreslerde yapılan aramalarda; 58 bin 300 Türk Lirası, Bin 401 Amerikan Doları, 890 Euro para, 17 Adet cep telefonu, 17 Adet sim kart, 2 adet flash disk ele geçirildi.

İstanbul'da fuhuş operasyonu (DHA)

GECELİĞİ BİN DOLAR!

Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken soruşturmayla ilgili detaylarda ortaya çıktı. İddiaya göre İçlerinde doktor ve hemşirelerin de olduğu Rus kadınlar sözde bir ajans üzerinden bir apartmanda çeşitli dairelere yerleştiriliyor ve burada normal bir hayat sürüyorlardı. Özel müşterileri için korsan taksi ile otel ya da rezidanslara gidiyorlar ve geceliği bin dolar para alıyorlardı.