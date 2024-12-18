İstanbul’da fuhuş operasyonu! Kurtarılan kadınların meslekleri şoke etti

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonda 13 yabancı uyruklu kadında kurtarıldı.
Kadınların geceliği Bin dolar ile referans üzerinden gelen kişilerle lüks otellerde buluştukları buluşmaya da korsan taksiler ile gittikleri tespit edildi. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İstanbul'da Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin yılbaşı öncesinde fuhuşla mücadelesi devam ediyor. Bu kapsamda Ahlak masası ekiplerine Escort sitelerinden yabancı kadınları ev ve otellere göndererek fuhuş yaptırıldığı şeklinde gelen bir ihbar üzerine çalışma başlatıldı.
EŞ ZAMANLI BASKIN
Ahlak Büro Amirliği görevlilerince yaklaşık 3 ay süre ile yapılan çalışmalar sonucunda suça karışan 9 erkek şüphelinin olduğu tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması, mağdur bayanların kurtarılması, suç delillerine el konulması, şüphelilerin soruşturma konusu faaliyetlerinin sona erdirilmesi amacı ile Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Beyoğlu, Şişli, Üsküdar ve Ümraniye ilçeleri olmak üzere toplam 15 değişik adreste 13 Aralık günü saat 07:30 sıralarında eş zamanlı operasyon yapıldı.
KADINLARIN MESLEKLERİ ŞAŞIRTTI
Ahlak Masasının operasyonu kapsamında fuhuş yaptıran 9 şüpheli şahıs yakalandı. Fuhuş yaptırılan içlerinde doktor hemşire ve mühendislerinde olduğu 6 Rusya, 3 Kırgızistan, 2 Belarus, 1 Tunus, 1 Kazakistan uyruklu olmak üzere toplam 13 Yabancı uyruklu mağdur kadın kurtarıldı. Yakalanan toplam 22 şahıs Ahlak büro amirliğine intikal ettirdi. Adreslerde yapılan aramalarda; 58 bin 300 Türk Lirası, Bin 401 Amerikan Doları, 890 Euro para, 17 Adet cep telefonu, 17 Adet sim kart, 2 adet flash disk ele geçirildi.
GECELİĞİ BİN DOLAR!
Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken soruşturmayla ilgili detaylarda ortaya çıktı. İddiaya göre İçlerinde doktor ve hemşirelerin de olduğu Rus kadınlar sözde bir ajans üzerinden bir apartmanda çeşitli dairelere yerleştiriliyor ve burada normal bir hayat sürüyorlardı. Özel müşterileri için korsan taksi ile otel ya da rezidanslara gidiyorlar ve geceliği bin dolar para alıyorlardı.
KATALOG YAPMIŞ
Ajans kadınların fotoğrafı üzerinden oluşturulan internet sitesine bir katalog oluşturuyor ve her kadına bir kod ismi veriyordu. Bu siteye girmek isteyen kişilerde daha önceden abone olmuş referans kişilerden teyit alarak kayıt olabiliyor ve kadınlarla fuhuş yapmak isteyen kişi seçimini katalogdan yapıyordu.
ONAY GELİRSE KADIN GİDİYOR
Müşteri olan kişi katalogda yer alan kadınlardan birini seçiyor kod adını irtibat numarasına atıyordu. O numara üzerinden konuşan müşteri kendisine referans olan kişinin de bilgisini veriyor oradan da teyit alınırsa kadının korsan taksi ile istediği adrese gönderildiği iddia ediliyor.