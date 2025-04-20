8 aylık hamile kadının katili en yakını çıktı! Hastaneye bile gelmiş

Malatya'nın Hekimhan ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde 10 Nisan gecesi yaşanan dehşet verici olay, Türkiye'yi yasa boğdu. 8 aylık hamile Beste Kızılay, alkollü bir şekilde eve gelen eşi Alican Kızılay ile tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve Alican Kızılay, evdeki tabancayla eşini başından vurdu.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Beste Kızılay'ı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen ne Beste Kızılay ne de karnındaki bebeği kurtarılabildi. Genç kadının cenazesi, Güzelyurt Mahallesi'nde gözyaşları içinde toprağa verildi.
KATİLDEN ŞOK EDEN SAVUNMA
Hastane önünde gözaltına alınan Alican Kızılay, ilk ifadesinde cinayeti kaza süsü vermeye çalıştı. Kızılay, "Silahımı temizlerken bir anda ateş aldı, mermi eşime isabet etti" dedi. Ancak olayın görgü tanıkları ve jandarma incelemeleri, cinayetin kasıtlı olduğunu ortaya koydu. Tutuklanan Kızılay, cezaevine gönderildi.
BABA ÖZHAN: "KIZIMI VE TORUNUMU BENDEN ALDI"
Beste Kızılay'ın babası Ahmet Fuat Özhan, yaşadığı tarifsiz acıyı şu sözlerle dile getirdi: "Kızım 9 Nisan'da doktordaydı, torunumun doğumuna az kalmıştı. Ertesi gün bu felaket yaşandı. Hastaneye gittiğimde olayı bilmiyordum, o caniyi teselli ettim. Meğer kızımın katili oymuş."