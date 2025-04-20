8 aylık hamile kadının katili en yakını çıktı! Hastaneye bile gelmiş

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 22 yaşında 8 aylık hamile Beste Kızılay, eşi Alican Kızılay (25) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Hastanede kızını ve doğmamış torununu kaybeden baba Ahmet Fuat Özhan, "Meğer o cani kızımın canına kıymış" diyerek isyan etti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi DHA Giriş Tarihi: 20.04.2025 11:53 PAYLAŞ ABONE OL

Malatya'nın Hekimhan ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde 10 Nisan gecesi yaşanan dehşet verici olay, Türkiye'yi yasa boğdu. 8 aylık hamile Beste Kızılay, alkollü bir şekilde eve gelen eşi Alican Kızılay ile tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve Alican Kızılay, evdeki tabancayla eşini başından vurdu.

Alican Kızılay ile Beste Kızılay (DHA) Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Beste Kızılay'ı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen ne Beste Kızılay ne de karnındaki bebeği kurtarılabildi. Genç kadının cenazesi, Güzelyurt Mahallesi'nde gözyaşları içinde toprağa verildi.