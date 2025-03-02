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Eski koca dehşeti! Tabancayla 2 kişiyi vurdu

Konya'da gözü dönmüş koca karşılaştığı eski eşi ve eşinin birlikte yaşadığı adama dehşeti yaşattı. Şahıs yanında getirdiği tabanca ile eski eşi ve yanındaki adamı silahla vurarak yaraladı.

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.03.2025 22:32
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ESKİ KOCA DEHŞETİ! TABANCAYLA 2 KİŞİYİ VURDU

Konya'da bir şahıs, eski eşi ve eşinin birlikte yaşadığı adamı silahla vurarak yaraladı.

Olay, saat 21.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi Şemsi Efendi Sokak'ta bulunan bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.Ö. boşandığı eski eşi Ş.A. ve onun birlikte yaşadığı Ö.Ç. ile karşılaştı.

KARŞILAŞMADA DEHŞETİ YAŞATTI

Çıkan tartışmada F.Ö., yanında getirdiği tabanca ile Ş.A. ve Ö.Ç.'yi silahla vurdu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. F.Ö. ise olay yerinden kaçtı. Yaralılardan Ö.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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