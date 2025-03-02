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Küçükçekmece'de feci kaza! Aracın markete daldığı anlar kamerada

İstanbul Küçükçekmece'de yaşanan kaza vatandaşlarda panik dolu anlara neden oldu. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç bir markete daldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.03.2025 21:17 Güncelleme Tarihi: 02.03.2025 21:29
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ARACIN MARKETE DALDIĞI ANLAR KAMERADA!

İstanbul Küçükçekmece'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, cadde üzerindeki bir markete daldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kaza anı ve müşterilerin yaşadığı panik güvenlik kamerasına yansıdı.

KORKU DOLU ANLAR! ARAÇ MARKETE DALDI

MARKETE DALDI YÜREKLER AĞZA GELDİ

Kaza, saat 16.50 sıralarında Küçükçekmece İstasyon Mahallesi Kömürcü Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 TM 7846 plakalı otomobil, cadde üzerinde bulunan zincir markete daldı.

Kazada markette ve araçta maddi hasar meydana gelirken, ölen ya da yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, araç marketten çıkarıldı.

Emniyet güçleri kadın sürücü hakkında işlem yaparken, yaşanan kaza ve müşterilerin yaşadığı panik anları marketin güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

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