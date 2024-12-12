Öğretmen eşini katletti! Katilin internet araması kan dondurdu

Konya'da özel bir eğitim kurumunda fen bilgisi öğretmeni olarak çalışan 2 çocuk annesi Ebru Küçüktaşdemir (47), geçen 25 Ekim akşamı bir öğrencisine özel ders vermeye gittiği evin önünde, 3 yıl önce evlendiği ve 1,5 aydır ayrı yaşadığı, ikinci eşi Abdullah Küçüktaşdemir (45) tarafından 22 yerinden bıçaklanarak öldürüldü.
Sabah'ın haberine göre Tutuklanan zanlı hakkında, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmasını tamamladı. Abdullah Küçüktaşdemir hakkında 'kadına karşı tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.
İddianamede katil zanlısı Küçüktaşdemir'in Eğitim Fakültesindeki eğitimini yarıda bıraktığı, üniversite mezunu olmamasına rağmen yıllardır özel dershanede Türkçe öğretmenliği yaptığı kaydedildi.
EŞİNİ DEFALARCA BIÇAKLADI
İddianamede Abdullah Küçüktaşdemir'in daha öncede eşine yönelik tehdit ve şiddet olaylarını işlediği, bu nedenle hakkında soruşturma açıldığı, olay günü de eşine mesaj göndererek tehditlerini sürdürdüğü kaydedildi. Katil zanlısının olayın meydana geldiği yerde oturan öğrenci velisini de olaydan önce telefonla arayıp, eşinin gelip gelmediğini teyit etmeye çalıştığı, ikametin bahçesine gelerek 1-1,5 saat eşini beklemeye başladığı, çevredekilerin tüm uyarılarına rağmen eşini defalarca bıçakladığı belirtildi.
"ÖLMEDİYSE BİR İKİ DAHA VURAYIM DA ÖLSÜN"
Katil zanlısının olay yerine gelen ve kendisine engel olmak isteyen kişilere, 'Ölmediyse, can çekişiyorsa bir iki daha vurayım, ölsün' dediği belirtildi. Abdullah Küçüktaşdemir'in telefonunda yapılan incelemelerde olay günü eşine yönelik, 'Ceza evinden başka yer mi var? Anandan korkup engel attın. Bugün bu iş bitecek. Bende her şey bitti şimdi. Aklın varsa Konya'yı terk et' yönünde tehdit mesajları attığı ortaya çıktı.
İNTERNET ARAMASI KAN DONDURDU
Katil zanlısı Abdullah Küçüktaşdemir'in olay günü öğle saatlerinde cep telefonundan 'Av bıçağı Konya' şeklinde arama yaptığı da iddianamede yer aldı.
Cumhuriyet Savcısı iddianamede katil zanlısının olay yerinde saatlerce beklediğini, bu esnada sükunetle sigarasını içtiğini, eşini soğukkanlı bir şekilde birçok bıçak darbesiyle öldürdüğünü, olayı tasarlayarak gerçekleştirdiğini belirtti.