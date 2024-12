Öğretmen eşini katletti! Katilin internet araması kan dondurdu

Abdullah Küçüktaşdemir öğretmen eşi Ebru Küçüktaşdemir'i katletti (A HABER ARŞİV)

"ÖLMEDİYSE BİR İKİ DAHA VURAYIM DA ÖLSÜN"

Katil zanlısının olay yerine gelen ve kendisine engel olmak isteyen kişilere, 'Ölmediyse, can çekişiyorsa bir iki daha vurayım, ölsün' dediği belirtildi. Abdullah Küçüktaşdemir'in telefonunda yapılan incelemelerde olay günü eşine yönelik, 'Ceza evinden başka yer mi var? Anandan korkup engel attın. Bugün bu iş bitecek. Bende her şey bitti şimdi. Aklın varsa Konya'yı terk et' yönünde tehdit mesajları attığı ortaya çıktı.