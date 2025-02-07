Kanlı rejimin kan donduran yöntemleri! İşkenceleri dünyaya duyuran "Sezar" anlattı: Ceset fotoğrafı çekerek sadakat...

Esed rejimi döneminde hapishanelerde bulunan tutuklulara karşı işlenen suçları ifşa eden ve ilk kez gerçek sesi ve görüntüsüyle ekran karşısına çıkan " Sezar " lakaplı askeri polis Mezhan, verdiği röportajda "günlük olarak öldürülen 10 ila 15 kişinin fotoğrafını çektiğini daha sonra bu sayının giderek arttığını ve 50'yi aştığını" söyledi.

Al Jazeera'da yayınlanan Lil-Kıssa Bakıyye (Hikayenin Geri Kalanı) adlı programa konuk olan Şam 'daki askeri polis teşkilatında adli delil kayıt bölümünün başında bulunan Mezhan, Esed rejiminin hapishanelerinde yaşanan zulmü ve bu zulmü tüm dünyaya duyurma serüvenini anlattı.

Suriyeli muhalifler tarafından 8 Aralık'ta devrilen Esed rejiminin hapishanelerindeki işkence ve ölümleri tüm dünyaya sızdırdığı belgelerle duyuran "Sezar" kod adlı Ferid el-Mezhan öldürülen tutukluların fotoğraflanması emrinin en üst kademeden geldiğini söyledi.

"Güvenlik birimlerinin yöneticileri, tutuklu kurbanların ceset fotoğraflarıyla Esed rejimine mutlak sadakatlerini ifade ediyorlardı. Tutuklanan kurbanların bedenlerinin toplandığı ve fotoğraflarının çekildiği yerler Tişrin Askeri Hastanesi ve Harasta Hastanesi morglarıydı. Mezzeh Askeri Hastanesi'nin otoparkı, ölü sayısı arttıkça cesetlerin fotoğraflanması için morg olarak kullanıldı." diyen Mezhan, ilk olarak Tişrin Hastanesi'nde Dera kentinde öldürülen devrimcilerin fotoğraflarını çektiğini anlattı.

Suriye devriminin başladığı Dera kenti sakini olduğunu, "fotoğraflama ve rejimin işlediği suçların belgelenmesi emrinin, öldürme eylemlerinin gerçekten uygulandığını doğrulamak amacıyla yönetimin en üst kademesinden verildiğini" vurgulayan Mezhan, devrimden önce görevinin, askerlerin karıştığı ölümcül kazaları fotoğraflamak olduğunu ancak devrimin başlamasıyla öldürülen tutukluları fotoğraflamasının istendiğini anlattı.

Delilleri ve verileri bir araya getirme ve Suriye'nin dışına sızdırma yolculuğunu anlatan Mezhan, devrimden önce görevinin, askerlerin karıştığı ölümcül kazaları fotoğraflamak olduğunu kaydetti.

Esed rejiminin işkencelerini duyuran Sezar'ın anlattıkları kan dondurdu | Fotoğraf-AA Arşiv

TUTUKLULARIN AİLELERİNE ŞANTAJLAR!

"Rejim tarafından binlerce tutuklunun ailesine yönelik sistematik şantaj operasyonları yürütüldüğünü ancak hiçbir bilgi edinilemediğini" aktaran Mezhan, şöyle konuştu:

"İşkencelerle öldürülen insanları fotoğrafladım. Devrimin başından beri firar etme kararım vardı ama mümkün olduğunca çok fotoğraf ve kanıt toplayabilmek için erteledim. Ben güvenlik noktalarında aranma korkusuyla görüntü iletim araçlarını elbiselerimin, bir somun ekmeğin ve vücudumun içine saklıyordum. Şam'daki iş yerimle Tel şehrindeki ikametgâhım arasında gidip gelmemi sağlayan resmi bir askeri kimliğim ve sahte bir sivil kimliğim vardı. Şam'daki iş yerimden evime fotoğraf kaçırma süreci neredeyse her gün gerçekleştiriliyordu. Fotoğrafların kaçırılma süreci yaklaşık 3 yıl boyunca neredeyse her gün gerçekleşti."

Yaşlıların, kadınların, gençlerin ve hatta çocukların öldürüldüğünü, tutukluların isimlerinin olmadığını, hapishanede rakamlarla çağırıldığını söyleyen Mezhan, "öldürüldükten sonra kişilere 3 numara verildiğini bunların ilkinin ceset rakamı, ikincisinin işlemi yapan güvenlik birimi rakamı, üçüncüsünün ise tıbbi kategori rakamı olduğunu kaydederek, "Rejime bağlı doktorlar, öldürülenlerin ölüm nedenini kalp ve solunum durması olarak yazıyordu." dedi.

YAŞLILAR VE GENÇLER AHLAKSIZCA ÖLDÜRÜLDÜ

Yaşlılar ve gençlerin ahlaksız ve insanlık dışı olarak gece ve gündüz öldürüldüğünü ifade eden Mezhan, insanlık vahşeti yaşandığını ve insanların bedenleri üzerinde işkence izlerinin görüldüğünü söyleyerek, "Hangi yönetim kendi halkına böyle bir vahşeti nasıl reva görür?" dedi.