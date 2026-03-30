Emekli çalışana Yargıtay müjdesi: Sigortayı eksik yatırma devri kapanıyor

Emekli çalışan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren dava sonuçlandı. Yargıtay, emekli maaşı artmasa bile sigorta primlerinin tam yatırılmasına hükmetti.

Yargıtay, emekli olduktan sonra çalışmaya devam eden çok sayıda vatandaşı yakından ilgilendiren son derece kritik bir karara imza attı.

İşverenlerin sıkça başvurduğu, "Zaten emeklisin, sigortanı tam yatırsam da maaşın artmayacak" bahanesiyle primleri eksik yatırma dönemi alınan kararla birlikte resmen sona erdi.

"İŞÇİ ZATEN EMEKLİ" DEVRİ KAPANDI

Davanın seyri is şu şekildeydi. Emekli olduktan sonra bir iş yerinde 6 yıl boyunca kesintisiz çalışan bir boyacı ustası sigorta primlerinin bazı aylarda sadece 10 gün üzerinden yatırıldığını fark etti.

Gerçek çalışma sürelerinin ve maaşının tespiti için dava açan işçiye ilk derece mahkemesi hak verdi.

Dava sürecinde İstinaf Mahkemesi, "İşçi zaten emekli. Bu davanın sonucunda emekli maaşı artmayacak, dolayısıyla hukuki bir yararı yoktur" diyerek davayı reddetti. Ancak dosyanın Yargıtay'a taşınmasıyla birlikte davanın seyri değişti.

TAZMİNAT İÇİN ÖNEM TAŞIYOR

Yargıtay, sigorta primlerinin tam yatırılmasının sadece emekli maaşıyla sınırlı olmadığını vurguladı. Bu primlerin olası olası bir kaza durumunda, kıdem ve ihbar tazminatlarında ve yıllık izin ücretlerinde hayati önem taşıdığı vurgulandı.

Kararla birlikte sigortası eksik gösterilen emekli çalışanlar artık tespit davası açarak hem eksik günlerini tamamlatabilecek hem de işten ayrılırken tazminatlarını gerçek çalışma süreleri üzerinden alabilecek.