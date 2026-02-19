İzmirli gayrimenkul zengini İsmail Hakkı Bekiroğlu'nun 11 yıl önce evlilik dışı yaşadığı ilişkiden dünyaya gelen Tuana ve annesinin hukuk mücadelesi zaferle sonuçlandı. Yargıtay’ın kararıyla birlikte Bekiroğlu'nun nüfusuna geçen Tuana, babasının 300 milyon liralık servetine ortak oldu.

İzmir'de yaşayan 70 yaşındaki yüksek mimar ve inşaat şirketi sahibi İsmail Hakkı Bekiroğlu, evli ve iki kız çocuğu sahibi olmasına rağmen 11 yıl önce 41 yaşındaki N. A. ile birliktelik yaşadı. İddiaya göre Bekiroğlu, N. A.'ya "Eşimden ayrılıp seninle evleneceğim" vaadinde bulundu. Bu birliktelikten hamile kalan N. A., Kasım 2015'te bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

DNA TESTİYLE BABALIK KANITLANDI Sabah'ta yer alan habere göre Bekiroğlu, Tuana isimli kızıyla zaman zaman bir araya gelse de çocuğu nüfusuna geçirmeyi reddetti. Bunun üzerine N. A., avukatı Varol Turbay aracılığıyla mahkemeye başvurarak babalık davası açtı. İzmir 8. Aile Mahkemesi'nde görülen davada yapılan DNA testinde, Bekiroğlu'nun Tuana'nın yüzde 99,9 oranında biyolojik babası olduğu kanıtlandı.