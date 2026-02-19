CANLI YAYIN

İzmirli ünlü iş adamına Yargıtay şoku: Küçük Tuana 300 milyonluk servetin yeni ortağı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İzmirli gayrimenkul zengini İsmail Hakkı Bekiroğlu'nun 11 yıl önce evlilik dışı yaşadığı ilişkiden dünyaya gelen Tuana ve annesinin hukuk mücadelesi zaferle sonuçlandı. Yargıtay’ın kararıyla birlikte Bekiroğlu'nun nüfusuna geçen Tuana, babasının 300 milyon liralık servetine ortak oldu.

İzmir'de yaşayan 70 yaşındaki yüksek mimar ve inşaat şirketi sahibi İsmail Hakkı Bekiroğlu, evli ve iki kız çocuğu sahibi olmasına rağmen 11 yıl önce 41 yaşındaki N. A. ile birliktelik yaşadı. İddiaya göre Bekiroğlu, N. A.'ya "Eşimden ayrılıp seninle evleneceğim" vaadinde bulundu. Bu birliktelikten hamile kalan N. A., Kasım 2015'te bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

DNA TESTİYLE BABALIK KANITLANDI

Sabah'ta yer alan habere göre Bekiroğlu, Tuana isimli kızıyla zaman zaman bir araya gelse de çocuğu nüfusuna geçirmeyi reddetti. Bunun üzerine N. A., avukatı Varol Turbay aracılığıyla mahkemeye başvurarak babalık davası açtı. İzmir 8. Aile Mahkemesi'nde görülen davada yapılan DNA testinde, Bekiroğlu'nun Tuana'nın yüzde 99,9 oranında biyolojik babası olduğu kanıtlandı.

HUKUK MÜCADELESİ YARGITAY'A TAŞINDI

Yerel mahkeme, küçük kıza aylık 7 bin 500 lira nafaka bağlanmasına, ayrıca doğum öncesi ve sonrası bakım masrafları için 15 bin lira maddi tazminat ödenmesine hükmetti. Evliliği devam eden Bekiroğlu, yerel mahkemenin bu kararına itiraz ederek dosyayı önce Bölge Adliye Mahkemesi'ne, ardından da Yargıtay'a taşıdı.

YARGITAY SON SÖZÜ SÖYLEDİ

Dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği kararı hukuka uygun buldu. Bekiroğlu'nun itirazlarını reddeden yüksek mahkeme, istinaf kararını onadı. Bu kararla birlikte Tuana'nın babalık bağı resmen kesinleşti.

300 MİLYONLUK SERVETE ORTAK OLDU

Yargıtay'ın onama kararı sonrası Tuana, gayrimenkul zengini olduğu belirtilen babasının yaklaşık 300 milyon liralık mirasına yasal olarak ortak oldu. Ayrıca mahkeme tarafından hükmedilen 15 bin liralık doğum masrafı ve nafaka ödemeleri de kesinleşmiş oldu.

