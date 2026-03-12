Ev sahipleri ve kiracılar dikkat: Yargıtay’dan emsal karar, çekilmezlik varsa anında feshedilir

Yargıtay, kira sözleşmelerinden doğan anlaşmazlıklarda "olağanüstü fesih" yolunu genişleten bir hükme vardı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Borçlar Kanunu'nun 331. maddesi uyarınca kira ilişkisi taraflardan biri için sürdürülemez bir yük haline gelmişse sözleşme süresi ne olursa olsun fesih mümkün hale geldi.

Anamur'da yaşanan bir kira uyuşmazlığını inceleyen Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin "süre dolmadan fesih yapılamaz" kararını bozdu. Yüksek Mahkeme, sürekli edinimli sözleşmelerde bir tarafın "çekilmezlik hali" altında sözleşmeye bağlı kalmaya zorlanamayacağına hükmetti. Kararda, "Çekilmezlik halinin varlığında taraflardan her biri sözleşmeyi her zaman feshetme hakkını kullanabilir" denildi.

Kararda dikkat çeken bir diğer nokta ise maliyetler oldu. Sözleşmeyi tek taraflı fesheden taraf hakimin belirleyeceği parasal sonuçlara (tazminat vb.) katlanmak zorunda kalabilir. Mahkeme, durum ve koşulları göz önünde tutarak feshin faturasını belirleyecek.

KİRA SÖZLEŞMESİNDE OLAĞANÜSTÜ FESİH DÖNEMİ

1. Bu karar kiracıyı evden çıkarmayı kolaylaştırır mı? Karar sadece ev sahibi için değil kiracı için de geçerlidir. Eğer kira ilişkisi herhangi bir taraf için "çekilmez" hale gelmişse (örneğin ev sahibinin kiracıyı sürekli taciz etmesi veya tam tersi), mahkeme yoluyla fesih istenebilir.

2. "Çekilmezlik" iddiası nasıl ispatlanır? Mahkemede sunulacak deliller, karakol kayıtları, karşılıklı tehdit mesajları veya ekonomik çöküşü gösteren belgeler "önemli sebep" olarak sunulabilir.