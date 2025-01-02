Alkollü sürücüden polise ilginç plaka cevabı: Allah Allah, düşmüş mü?

Alkollü sürücüden ilginç plaka cevabı (İHA)



"PLAKA DÜŞMÜŞ MÜ?"

Polisin, "Plakan, tamponun ve aynan nerede?" sorusu üzerine alkollü sürücü "Allah Allah, düşmüş mü?" diye karşılık verdi. Bir süre sonra aracın yanına giden alkollü sürücü N.Y., önce aracın arka tamponunu kontrol etti, ardından ise aracın arka koltuğundaki tamponu ve plakayı buldu.