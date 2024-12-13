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Emre Altuğ'un nafaka itirafı gündem oldu!

Kuzey ve Uzay adında iki oğlu olan ünlü manken Çağla Şıkel ile oyuncu Emre Altuğ, özel hayatlarıyla da adından söz ettiriyor. Boşansalar bile bağlarını hiç koparmayan eski çiftten Emre Altuğ, son yaptığı açıklamalarla gündem oldu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.12.2024 15:43 Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 15:44
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Emre Altuğ’un nafaka itirafı gündem oldu!

Şu sıralar Yalı Çapkını dizisinde "Orhan Korhan" karakteriyle adından söz ettiren şarkıcı Emre Altuğ, 2015 yılında Çağla Şıkel ile biten evliliği hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

Emre Altuğ, geçtiğimiz gün basın mensupları tarafından görüntülendi. Arkadaşlarına alışveriş yapan Altuğ, basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti. Altuğ muhabirin sorduğu "Yılbaşında çocuklarınıza da hediye alacak mısınız?" sorusuna cevap verdi.

Emre Altuğ'dan nafaka açıklaması! Kaynak: InstagramEmre Altuğ'dan nafaka açıklaması! Kaynak: Instagram

NAFAKA ÖDEMİYOR

Şıkel'e nafaka ödemediğini dile getiren Emre Altuğ "Kur üzerinden nafaka ödeyenler dertlenir. Ne yaparsan kur üzerinden dertlenirsin. Allah kolaylık versin. Baştan bir şeyleri konuşarak biz her şeyi çözdük." dedi.

"BİR KERE TARTIŞMADIK"

"Ne varsa, yarı yarıya böldük ve böyle şeylere gerek kalmadı. 10 sene oldu, bir kere tartışma çıkmadı, daha da çıkacağını ben sanmıyorum. Sıkıntı olmadan bu zamana kadar geldik. Çocuklar için yapacağımız her türlü harcama bizim için büyük bir keyif."

Kaynak: InstagramKaynak: Instagram

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