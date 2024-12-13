Emre Altuğ’un nafaka itirafı gündem oldu!

Şu sıralar Yalı Çapkını dizisinde "Orhan Korhan" karakteriyle adından söz ettiren şarkıcı Emre Altuğ, 2015 yılında Çağla Şıkel ile biten evliliği hakkında samimi açıklamalarda bulundu.
Emre Altuğ, geçtiğimiz gün basın mensupları tarafından görüntülendi. Arkadaşlarına alışveriş yapan Altuğ, basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti. Altuğ muhabirin sorduğu "Yılbaşında çocuklarınıza da hediye alacak mısınız?" sorusuna cevap verdi.
NAFAKA ÖDEMİYOR
Şıkel'e nafaka ödemediğini dile getiren Emre Altuğ "Kur üzerinden nafaka ödeyenler dertlenir. Ne yaparsan kur üzerinden dertlenirsin. Allah kolaylık versin. Baştan bir şeyleri konuşarak biz her şeyi çözdük." dedi.
"BİR KERE TARTIŞMADIK"
"Ne varsa, yarı yarıya böldük ve böyle şeylere gerek kalmadı. 10 sene oldu, bir kere tartışma çıkmadı, daha da çıkacağını ben sanmıyorum. Sıkıntı olmadan bu zamana kadar geldik. Çocuklar için yapacağımız her türlü harcama bizim için büyük bir keyif."