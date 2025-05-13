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Görenleri şaşkına çeviren olay! 3 katlı kaçak villayı vinçle taşıdı

Bursa'da İnegöl Belediyesi kaçak yapılar için göz açtırmıyor. Belediye tarafından tarım arazilerinde kaçak yapılaşmaya karşı kararlı mücadelesi sürdürülürken yapılan denetimlerde ortaya çıkan görüntü görenleri şoke etti. Tarım alanlarına izinsiz olarak inşa edilen yapılar tespit edilerek yıkımı gerçekleşirken bir kaçak villanın sahibi ise, yıkılması beklenen 3 katlı çelik konstrüksiyon yapıyı vinçle taşıdı. Villanın vinçle taşındığı anlar ise görüntülendi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş Tarihi: 13.05.2025 18:40 Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 19:46
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Görenleri şaşkına çeviren olay! 3 katlı kaçak villayı vinçle taşıdı

İnegöl Belediyesi, tarım arazilerinde kaçak yapılaşmaya karşı kararlı mücadelesini sürdürüyor. İnegöl Belediyesi ekipleri tarafından 4 kaçak yapı yıkılırken, tespit edilen 8 yapının ise mülk sahipleri tarafından kendi imkanlarıyla kaldırıldığı bildirildi.

Fotoğraf- İHAFotoğraf- İHA

KAÇAK YAPILARA GEÇİT YOK: ADETA CEZA YAĞIYOR

Böylece toplamda 12 kaçak yapı Şipali Mahallesi'nden kaldırılmış oldu. İnegöl Belediyesi, son dönemde artan kaçak yapılaşmayla ilgili kararlı mücadelesini sürdürüyor. İnegöl Belediyesi tarafından yapılan açıklamada kaçak yapılarla ilgili yalnızca yıkım işlemlerinin gerçekleştirilmediği, aynı zamanda bu tür yapıların sahiplerine yönelik ciddi idari para cezalarının da uygulandığı vurgulandı.

Fotoğraf- İHAFotoğraf- İHA

Bu kapsamda, ilgili mevzuatlar doğrultusunda hareket edilerek hem caydırıcılığın sağlandığı hem de kamu düzeninin korunmasına yönelik somut adımlar atıldığı belirtildi.

MALZEME TEMİN EDENLER DE CEZA ALIYOR

Kaçak yapıların yalnızca sahiplerine değil, bu yapılar için malzeme temin eden kişi ve firmalara da cezai yaptırım uygulandığı açıklandı. İnegöl Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, kaçak yapılara malzeme sağlayarak bu sürece dolaylı yoldan katkı sunanların da sorumluluktan kaçamayacağı belirtildi. İnegöl Belediyesi, kırsal mahallelerde ve tarım alanlarında kaçak yapılaşmaya karşı denetimlerin artarak devam edeceğini duyurdu.

Fotoğraf- İHAFotoğraf- İHA

3 KATLI VİLLAYI VİNÇLE TAŞIDI

Yıkım esnasında ise kaçak bir villanın sahibi 3 katlı çelik konstrüksiyon yapıyı vinç ile taşıdı. O anları görenler gözlerine inanamazken, villanın sahibinin o villayı ne yapacağı ise merak konusu oldu.

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