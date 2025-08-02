Düğünde halay kavgası: 12 yaralı

Edinilen bilgiye göre olay, Alibaba Mahallesi'nde meydana geldi. Düğün sırasında kız tarafı halay çekerken erkek tarafından bir gencin halaya girmesi tartışmaya neden oldu. Tartışma büyüyünce kavgaya dönüştü. İlk belirlemelere 12 kişinin yaralandığı kavga, polis ekiplerinin müdahalesi ile sonlandırıldı. Yaralılar, ambulanslarla Sivas’taki hastanelere kaldırıldı. Bazı yaralıların bıçakla yaralandığı belirtildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN