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Düğünde halay kavgası: 12 yaralı

Düğünde halay kavgası: 12 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.08.2025 01:19
Edinilen bilgiye göre olay, Alibaba Mahallesi'nde meydana geldi. Düğün sırasında kız tarafı halay çekerken erkek tarafından bir gencin halaya girmesi tartışmaya neden oldu. Tartışma büyüyünce kavgaya dönüştü. İlk belirlemelere 12 kişinin yaralandığı kavga, polis ekiplerinin müdahalesi ile sonlandırıldı. Yaralılar, ambulanslarla Sivas’taki hastanelere kaldırıldı. Bazı yaralıların bıçakla yaralandığı belirtildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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Düğünde halay kavgası: 12 yaralı
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