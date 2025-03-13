Doktor değil dolandırıcı! Hastalarını bakın nasıl kandırmış

‘Hamilesin’ yalanıyla kürtaj vurgunu yapan İsmet Besen tutuklandı (AHABER)

SİCİLİ KABARIK

Dr. İsmet Besen'in, daha önce de 12 yıl Silopi'de görev yaptığı ve 1 Temmuz 2006'da Şırnak'ta yılın doktoru seçildiği ancak Mayıs 2007'de, 2 doktorla birlikte ilaç yolsuzluğu yaptığı gerekçesiyle tutuklandığı ortaya çıktı. İlçedeki 3 sağlık ocağı ve 9 eczanenin de olaya karıştıkları ve eczane sahiplerinin de gözaltına alındıkları belirlendi.

O dönemde Besen'in, 7 aylık hasta protokol defteri incelendiğinde ise 25 bin 600 hastaya bakıp ilaç yazdığı anlaşıldı. Soruşturma derinleştirildiğinde, 2005'te Silopi Devlet Hastanesi'ne 49 bin hastanın başvurduğu, buna göre İsmet Besen'in günde ortalama 171 hastaya baktığı anlaşıldı.