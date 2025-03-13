İstanbul’un ilçeleriyle ilgili çarpıcı rapor! En yüksek kira ve en çok nüfusu artan ilçeler belli oldu

İstanbul'un sosyoekonomik görünümü ile ilgili hazırlanan bir rapor çarpıcı sonuçları ortaya koydu. İLKE Vakfı tarafından hazırlanan "İstanbul: 39 İlçenin Sosyoekonomik Görünümü" başlıklı rapora göre İstanbul'da en çok nüfus artışı olan ilçe ile en çok azalış yaşanan ilçe de belli oldu. Ayrıca ilçelerin kira ortalamaları da raporla ortaya konuldu.
EN ÇOK NÜFUS ARTIŞI BEYLİKDÜZÜ'NDE
Sabah'ın haberine göre raporda yer alana nüfus hareketleri araştırmasına göre İstanbul'un merkez ilçelerinde nüfus azaldı. Örneğin Fatih'te nüfus yüzde 16 azalırken, Beşiktaş, Beyoğlu ve Kadıköy gibi ilçelerde de düşüş gözlemlendi. Beylikdüzü ise yüzde 67 nüfus artışı ile en çok nüfusu artan ilçe oldu. Onu Esenyurt, Arnavutköy ve Başakşehir gibi ilçeler takip etti.
BU İLÇELERDE 4 EVDEN BİRİNDE TEK KİŞİ YAŞIYOR
Son on yılda Sancaktepe, Esenyurt, Arnavutköy ve Beylikdüzü gibi ilçelerde hanehalkı sayısı yükselirken, il genelinde tek başına yaşama eğiliminin giderek arttığı vurgulandı. Örneğin Adalar, Beşiktaş ve Şişli gibi ilçelerdeki her dört haneden biri, Kadıköy, Şile ve Fatih'te ise her beş haneden birimde tek kişi yaşıyor.
O İLÇEDE ORTALAMA KİRA 60 BİN TL
Gelir ve ekonomik düzey bakımından Şişli, Fatih ve Kadıköy şehrin finans ve ticaret merkezi olarak ön plana çıkıyor. Sanayi istihdamında ise Esenyurt ve Tuzla ilçeleri önde. İlçede Sarıyer'de ortalama kira 60 bin TL olurken, Esenyurt'ta ise ortalama kira 16 bin TL... Eğitim açısından ise Kadıköy'de üniversite mezunu oranı yüzde 56 seviyelerinde. Sultangazi ve Arnavutköy'de ise bu oranın yüzde 15 seviyelerinde olduğu görülüyor. Son on yılda Sultangazi, Sultanbeyli, Arnavutköy ve Esenler'de yükseköğretim mezunu oranı yaklaşık yüzde 150 oranında arttığı vurgulanıyor.
EN FAZLA TAKSİ DURAĞI O 3 İLÇEDE
İl genelindeki en kalabalık ilçenin Esenyurt olmasına rağmen raporda ilçede raylı sistem hattı bulunmadığına vurgu yapılırken, bazı ilçelerde toplu taşıma ağının zayıf kaldığına dikkat çekildi. En fazla taksi durağına sahip ilçeler ise Beşiktaş, Kadıköy ve Şişli olarak sıralandı.