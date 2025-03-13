İstanbul'un ilçeleriyle ilgili çarpıcı rapor! En yüksek kira ve en çok nüfusu artan ilçeler belli oldu

İstanbul'un 39 ilçesi ile ilgili hazırlanan rapor çarpıcı sonuçları ortaya koydu. Rapor, il genelinde en çok nüfus artışının Beylikdüzü ilçesinde olduğunu ortaya koyarken, Fatih'te ise yüzde 16 oranında nüfusun azaldığı öğrenildi. Sarıyer'de ortalama kira 60 bin TL olurken, Esenyurt'ta ise bu tutar 16 bin TL olarak açıklandı. Ayrıca Adalar, Beşiktaş ve Şişli ilçelerinde her dört haneden birinde tek kişi yaşadığı öğrenildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 13.03.2025 10:56 Güncelleme Tarihi: 13.03.2025 10:57 PAYLAŞ ABONE OL

İstanbul'un sosyoekonomik görünümü ile ilgili hazırlanan bir rapor çarpıcı sonuçları ortaya koydu. İLKE Vakfı tarafından hazırlanan "İstanbul: 39 İlçenin Sosyoekonomik Görünümü" başlıklı rapora göre İstanbul'da en çok nüfus artışı olan ilçe ile en çok azalış yaşanan ilçe de belli oldu. Ayrıca ilçelerin kira ortalamaları da raporla ortaya konuldu.

Beylikdüzü yüzde 67'lik nüfus artışı ile İstanbul'da nüfusu en çok artan ilçe oldu. (AA) EN ÇOK NÜFUS ARTIŞI BEYLİKDÜZÜ'NDE

Sabah'ın haberine göre raporda yer alana nüfus hareketleri araştırmasına göre İstanbul'un merkez ilçelerinde nüfus azaldı. Örneğin Fatih'te nüfus yüzde 16 azalırken, Beşiktaş, Beyoğlu ve Kadıköy gibi ilçelerde de düşüş gözlemlendi. Beylikdüzü ise yüzde 67 nüfus artışı ile en çok nüfusu artan ilçe oldu. Onu Esenyurt, Arnavutköy ve Başakşehir gibi ilçeler takip etti.