İstanbul’un ilçeleriyle ilgili çarpıcı rapor! En yüksek kira ve en çok nüfusu artan ilçeler belli oldu

Adalar, Beşiktaş ve Şişli'de her 4 evden birinde tek kişi yaşıyor. (AA)

BU İLÇELERDE 4 EVDEN BİRİNDE TEK KİŞİ YAŞIYOR

Son on yılda Sancaktepe, Esenyurt, Arnavutköy ve Beylikdüzü gibi ilçelerde hanehalkı sayısı yükselirken, il genelinde tek başına yaşama eğiliminin giderek arttığı vurgulandı. Örneğin Adalar, Beşiktaş ve Şişli gibi ilçelerdeki her dört haneden biri, Kadıköy, Şile ve Fatih'te ise her beş haneden birimde tek kişi yaşıyor.