Haberler Tıkla Haberleri İstanbul'un ilçeleriyle ilgili çarpıcı rapor! En yüksek kira ve en çok nüfusu artan ilçeler belli oldu

İstanbul'un ilçeleriyle ilgili çarpıcı rapor! En yüksek kira ve en çok nüfusu artan ilçeler belli oldu

İstanbul'un 39 ilçesi ile ilgili hazırlanan rapor çarpıcı sonuçları ortaya koydu. Rapor, il genelinde en çok nüfus artışının Beylikdüzü ilçesinde olduğunu ortaya koyarken, Fatih'te ise yüzde 16 oranında nüfusun azaldığı öğrenildi. Sarıyer'de ortalama kira 60 bin TL olurken, Esenyurt'ta ise bu tutar 16 bin TL olarak açıklandı. Ayrıca Adalar, Beşiktaş ve Şişli ilçelerinde her dört haneden birinde tek kişi yaşadığı öğrenildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.03.2025 10:56 Güncelleme Tarihi: 13.03.2025 10:57
ABONE OL
İstanbul’un ilçeleriyle ilgili çarpıcı rapor! En yüksek kira ve en çok nüfusu artan ilçeler belli oldu

İstanbul'un sosyoekonomik görünümü ile ilgili hazırlanan bir rapor çarpıcı sonuçları ortaya koydu. İLKE Vakfı tarafından hazırlanan "İstanbul: 39 İlçenin Sosyoekonomik Görünümü" başlıklı rapora göre İstanbul'da en çok nüfus artışı olan ilçe ile en çok azalış yaşanan ilçe de belli oldu. Ayrıca ilçelerin kira ortalamaları da raporla ortaya konuldu.

Beylikdüzü yüzde 67'lik nüfus artışı ile İstanbul'da nüfusu en çok artan ilçe oldu. (AA)Beylikdüzü yüzde 67'lik nüfus artışı ile İstanbul'da nüfusu en çok artan ilçe oldu. (AA)

EN ÇOK NÜFUS ARTIŞI BEYLİKDÜZÜ'NDE
Sabah'ın haberine göre raporda yer alana nüfus hareketleri araştırmasına göre İstanbul'un merkez ilçelerinde nüfus azaldı. Örneğin Fatih'te nüfus yüzde 16 azalırken, Beşiktaş, Beyoğlu ve Kadıköy gibi ilçelerde de düşüş gözlemlendi. Beylikdüzü ise yüzde 67 nüfus artışı ile en çok nüfusu artan ilçe oldu. Onu Esenyurt, Arnavutköy ve Başakşehir gibi ilçeler takip etti.

Adalar, Beşiktaş ve Şişli'de her 4 evden birinde tek kişi yaşıyor. (AA)Adalar, Beşiktaş ve Şişli'de her 4 evden birinde tek kişi yaşıyor. (AA)

BU İLÇELERDE 4 EVDEN BİRİNDE TEK KİŞİ YAŞIYOR
Son on yılda Sancaktepe, Esenyurt, Arnavutköy ve Beylikdüzü gibi ilçelerde hanehalkı sayısı yükselirken, il genelinde tek başına yaşama eğiliminin giderek arttığı vurgulandı. Örneğin Adalar, Beşiktaş ve Şişli gibi ilçelerdeki her dört haneden biri, Kadıköy, Şile ve Fatih'te ise her beş haneden birimde tek kişi yaşıyor.

Sarıyer'de kira ortalaması 60 bin TL olurken, Esenyurt'ta ise 16 bin TL oldu. (AA)Sarıyer'de kira ortalaması 60 bin TL olurken, Esenyurt'ta ise 16 bin TL oldu. (AA)

O İLÇEDE ORTALAMA KİRA 60 BİN TL
Gelir ve ekonomik düzey bakımından Şişli, Fatih ve Kadıköy şehrin finans ve ticaret merkezi olarak ön plana çıkıyor. Sanayi istihdamında ise Esenyurt ve Tuzla ilçeleri önde. İlçede Sarıyer'de ortalama kira 60 bin TL olurken, Esenyurt'ta ise ortalama kira 16 bin TL... Eğitim açısından ise Kadıköy'de üniversite mezunu oranı yüzde 56 seviyelerinde. Sultangazi ve Arnavutköy'de ise bu oranın yüzde 15 seviyelerinde olduğu görülüyor. Son on yılda Sultangazi, Sultanbeyli, Arnavutköy ve Esenler'de yükseköğretim mezunu oranı yaklaşık yüzde 150 oranında arttığı vurgulanıyor.

İstanbul'da en fazla taksi durağının Beşiktaş, Kadıköy ve Şişli'de olduğu ortaya çıktı. (AA)İstanbul'da en fazla taksi durağının Beşiktaş, Kadıköy ve Şişli'de olduğu ortaya çıktı. (AA)

EN FAZLA TAKSİ DURAĞI O 3 İLÇEDE
İl genelindeki en kalabalık ilçenin Esenyurt olmasına rağmen raporda ilçede raylı sistem hattı bulunmadığına vurgu yapılırken, bazı ilçelerde toplu taşıma ağının zayıf kaldığına dikkat çekildi. En fazla taksi durağına sahip ilçeler ise Beşiktaş, Kadıköy ve Şişli olarak sıralandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA