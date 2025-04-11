25 ile sarı kodlu uyarı! Hafta sonu planı yapanlar dikkat | Harita paylaşıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Batı Akdeniz kıyıları ile Çanakkale, Balıkesir ve Van dışında) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan, Erzincan, Tunceli, Kars, Erzurum, Ağrı ve Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu, Samsun, Ordu ve Giresun'un iç, Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç Anadolu'nun kuzeyi ile Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 25 ile sarı kodlu uyarıda bulundu (AA)

SICAKLIK AZALIYOR

Marmara, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı ve Orta Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı, İç Anadolu'nun güneydoğusu ile Doğu Karadeniz'de 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu, Samsun, Ordu ve Giresun'un iç, Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, İç Anadolu ile Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ile yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ZİRAİ DON UYARISI: Yurdumuzu etkileyecek soğuk ve yağışlı havayla birlikte iç ve kuzey kesimlerde zirai don hadisesi bekleniyor. Bu gece İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve batı kesimlerinde zirai don hadisesi beklendiğinden tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçeler için hazırlanan sıcaklık tahminlerini dikkatle takip etmeleri ve zirai don tehlikesine karşı tedbirli olmaları önem arz etmektedir.