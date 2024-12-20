Kızılay Personel Alımı | Aralık ayı Kızılay personel başvuruları devam ediyor: KPSS şartı aranmıyor

Kızılay, Ekim ve Kasım ayında başlattığı personel alımlarına Aralık ayında da devam ediyor. Farklı şehirlerde ve birimlerde gerçekleştirilecek bu alımlarda KPSS şartı aranmıyor. Başvurular online olarak yapılıyor. Personel alım ilanları Kızılay Kariyer sayfasında yer alıyor. İşte açık pozisyonlar ve detaylar…

Kızılay Açık Kadrolar

Açık Pozisyonlar ve Kadrolar

Kızılay Sağlık, Kızılay Merkezi Birim ve Kızılay Bakım birimleri için çeşitli alanlarda personel alımları devam ediyor. İstanbul, Ankara ve Adana başta olmak üzere ülke genelinde alımlar kabul ediliyor. Açık kadrolar arasında ise şu pozisyonlar bulunuyor:

Doktor / Laboratuvar Birim Yöneticisi

Doktor

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

Radyoloji Uzmanı

Dermatoloji Uzmanı

Endoskopi Hemşiresi

Kızılay Personel Alımları (AA)

Başvuru Koşulları Nelerdir?

Alım yapılacak pozisyona uygun eğitim seviyesini tamamlamış olmak

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış ya da askerlikle ilgisi bulunmamak

Herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmamak

Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak

Yoğun iş temposuna uyum sağlayabilecek, problem çözme yeteneği olan, pozitif yaklaşım sergileyebilen.

Kızılay personel alımlarında KPSS puanı şartı aranmamaktadır. Bu nedenle adaylar sadece öğrenim durumu ve ilan şartlarını karşılamaları halinde başvurularını gerçekleştirilebilir.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Başvuru yapmak ve detayları incelemek için Kızılay'ın resmi kariyer sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Kızılay iş ilanları İçin tıklayınız.