AGS başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak? 2025 MEB AGS takvimi

AGS 2025 başvuruları, 8-20 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacak. Başvurusunu bu tarihlerde yapamayan adaylar için 28 Mayıs 2025'te bir günlük geç başvuru hakkı tanınacak. Adaylar, başvurularını ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek.

AGS, 13 Temmuz 2025 Pazar günü yapılacak. Sınav, adayların branşlarına göre iki oturumdan oluşacak: Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT). Bazı branşlar için ise Yabancı Dil Sınavı (YDS/e-YDS) geçerli olacak.

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MEB AGS Hakkında Detayları

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025 yılı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) ile ilgili ayrıntılar açıklandı. Bu yılki sınav, iki ayrı oturumdan oluşacak: 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT).

AGS ve ÖABT puanları, bazı branşlar için birlikte değerlendirilecek. Biyoloji, coğrafya, fen bilimleri/fen ve teknoloji, fizik, ilköğretim matematik, kimya/kimya teknolojisi, matematik, okul öncesi, rehberlik, sınıf öğretmenliği, sosyal bilgiler, tarih, Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, beden eğitimi, din kültürü ve ahlak bilgisi ile imam hatip lisesi meslek dersleri alanlarında öğretmen adaylarının başarı puanı, AGS'nin %50'si ve ÖABT'nin %50'si alınarak hesaplanacak.