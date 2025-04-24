Haberler Tıkla Haberleri AGS başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak? 2025 MEB AGS takvimi

AGS başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak? 2025 MEB AGS takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Akademi Giriş Sınavı (AGS) için başvuru süreci netleşti. Öğretmen adaylarını doğrudan Milli Eğitim Akademisi'ne taşıyacak sınavın detayları ÖSYM'nin 2025 yılı sınav takvimiyle birlikte duyuruldu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 24.04.2025 14:01
ABONE OL
AGS başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak? 2025 MEB AGS takvimi

AGS 2025 başvuruları, 8-20 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacak. Başvurusunu bu tarihlerde yapamayan adaylar için 28 Mayıs 2025'te bir günlük geç başvuru hakkı tanınacak. Adaylar, başvurularını ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek.

A Haber foto arşivA Haber foto arşiv

AGS Sınavı 13 Temmuz'da

AGS, 13 Temmuz 2025 Pazar günü yapılacak. Sınav, adayların branşlarına göre iki oturumdan oluşacak: Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT). Bazı branşlar için ise Yabancı Dil Sınavı (YDS/e-YDS) geçerli olacak.

A Haber foto arşivA Haber foto arşiv

MEB AGS Hakkında Detayları

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025 yılı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) ile ilgili ayrıntılar açıklandı. Bu yılki sınav, iki ayrı oturumdan oluşacak: 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT).

AGS ve ÖABT puanları, bazı branşlar için birlikte değerlendirilecek. Biyoloji, coğrafya, fen bilimleri/fen ve teknoloji, fizik, ilköğretim matematik, kimya/kimya teknolojisi, matematik, okul öncesi, rehberlik, sınıf öğretmenliği, sosyal bilgiler, tarih, Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, beden eğitimi, din kültürü ve ahlak bilgisi ile imam hatip lisesi meslek dersleri alanlarında öğretmen adaylarının başarı puanı, AGS'nin %50'si ve ÖABT'nin %50'si alınarak hesaplanacak.

A Haber foto arşivA Haber foto arşiv

Puanlama Nasıl Yapılacak?

Öğretmen adaylarının MEB-AGS puanı, alanlarına göre farklı hesaplanacak:

Alan bilgisi sınavı yapılan branşlar (örneğin Türkçe, matematik, fen bilimleri vb.) için:

AGS %50 + ÖABT %50 formülüyle puan belirlenecek.

A Haber foto arşivA Haber foto arşiv

Yabancı dil öğretmenlikleri (örneğin İngilizce, Fransızca, Japonca vb.) için:

AGS %50 + YDS veya e-YDS %50 oranı esas alınacak.

Bu hesaplamada aynı yıl ve AGS'den önce girilmiş en yüksek YDS puanı dikkate alınacak.

Diğer branşlar için ise yalnızca AGS puanı baz alınarak değerlendirme yapılacak.

SON DAKİKA