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Holding milyonları ekranlara kilitleyecek! Gerçek hayatların gerçek öyküsü atv'de

ATV ekranlarında yine milyonları ekrana kilitleyecek bir dizi başlıyor. "Gerçek hayatların gerçek hikayesi" mottosuyla yola çıkan Holding dizisinde birbirinden ünlü oyuncular da izleyiciyle buluşacak. Dizide Erdal Özyağcılar (Osman Altınordu), Tuğba Sunguroğlu (Aydan Türker), Caner Topçu (Kerem Sayışman), Mustafa Üstündağ (Mahir), Öznur Serçeler (Ceyda Altınordu Tavancı), Melisa Döngel (Sema Altınordu Davis), Şebnem Hassanisoughi (Ebru Karaaslan), Kayra Şenocak (Nesim), Ali İl (Hakan) gibi önemli isimler rol alıyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.12.2024 09:42 Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 09:59
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Holding milyonları ekranlara kilitleyecek! Gerçek hayatların gerçek öyküsü atv’de

Holding'in ilk bölümü bu akşam saat 20.00'de atv'de! Dizide yaşanacak aile içi hesaplaşmalar, entrikalar, tuzaklar, kıskançlıklar, ihanetler ve ters köşeler izleyicileri ekran başına kilitleyecek.

OSMAN ALTINORDU (ERDAL ÖZYAĞCILAR)
İş dünyasının sert, acımasız kralı olarak nam yapan Osman Altınordu, ilerleyen yaşı nedeniyle kendisinden sonra Altınordu İmparatorluğu'nun başına üç kızından hangisini geçireceğine karar vermeye çalışır.

EBRU KARAASLAN (ŞEBNEM HASSANİSOUGHİ)
Osman Altınordu'nun büyük kızıdır. Azimli, sabırlı ancak sandığı kadar dayanıklı değildir. İtiraf etmese de her daim babasının sevgisine ve onun tarafından onaylanmaya muhtaçtır.

AYDAN TÜRKER (TUĞBA SUNGUROĞLU)
Osman Altınordu'nun gayrimeşru kızıdır. Denizin derinliklerinde kaybolup giden annesini bulmak umuduyla dalgıç olmuştur.

KEREM SAYIŞMAN (CANER TOPÇU)
İşine aşık ve takıntılı bir polis olmuştur. Kendisini çok beğenir ve suçluları avlamak için yaratılmış bir adalet tanrısı olduğunu düşünürken hayatın karşısına çıkardığı sürprizlerle tevazu sahibi bir insana dönüşecektir.

SEMA ALTINORDU DAVIS (MELİSA DÖNGEL)
Osman Altınordu'nun en küçük kızıdır. Küçük bir kızken annesinin evi terk etmesiyle ablası Ebru tarafından büyütülmüş, iyi bir eğitim almış ve holdingin yapay zeka, bilgisayar dünyasının başına geçmiştir.

CEYDA ALTINORDU TAVANCI (ÖZNUR SERÇELER)
Osman Altınordu'nun ortanca kızı Ceyda, işin başında "temiz yüzlü kadın" diye tarif edilirken işin sonunda "temiz yüzü şeytanın maskesiymiş" dedirten istisnai biridir. Üç kız kardeşin en hırslısı olan Ceyda'nın temel hedefi, holdingin başına geçmektir.

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