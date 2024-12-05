Holding milyonları ekranlara kilitleyecek! Gerçek hayatların gerçek öyküsü atv’de

KEREM SAYIŞMAN (CANER TOPÇU)

İşine aşık ve takıntılı bir polis olmuştur. Kendisini çok beğenir ve suçluları avlamak için yaratılmış bir adalet tanrısı olduğunu düşünürken hayatın karşısına çıkardığı sürprizlerle tevazu sahibi bir insana dönüşecektir.