Denizli’de işçileri taşıyan servis devrildi! Ölüler var

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde işçi servisinin devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 19 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, bir cam fabrikasında çalışan işçileri taşıyan Hasan Çekiç idaresindeki midibüs, Irlıganlı Mahallesi'nde yol kenarındaki çöp kutusu ve beton aydınlatma direğine çarpıp devrildi.

VALİ COŞKUN VE BELEDİYE BAŞKANI ÇAVUŞOĞLU BİLGİ ALDI Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ve Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, kaza yerinde yetkililerden bilgi aldı. Vali Coşkun, gazetecilere kazanın sabah saat 08.25 sıralarında tek taraflı olarak meydana geldiğini söyledi.

Kontrolden çıkan midibüs yan yattı (AA)



Çalışmalar tamamlandıktan sonra kazanın meydana geliş nedeniyle ilgili gerekli açıklamaların yapılacağını kaydeden Coşkun, şunları kaydetti: "Şu an ilk belirlemelere göre maalesef 4 vatandaşımızı kaybettik, 19 yaralımızın olduğunu tespit ettik. Tamamı hastanelere sevk edildi. Tedavileri devam ediyor. Yaralı olan vatandaşlarımızın 4'ünün sağlık durumunun ağır olduğu bilgisini aldık. Bu kazanın nedeniyle ilgili arkadaşlarımız şu an sahada çalışmalarını yapıyor. Çalışmalar neticesinde kazanın nedeni ortaya çıkacak."



Sürücü Çekiç, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir cam atölyesinde çalışan işçileri taşıyan H.K.'nin kullandığı 20 S 0547 plakalı servis midibüsünün devrildiği kazada; ölen 4 kişinin İlkay Tosun, Ramazan Gördü, Dilek Sarı ve Elif Karadağ olduğu belirlendi. Kazada 4'ü ağır 19 kişi de yaralandı. Yaralılar, çevre hastaneye kaldırıldı. Kazanın, midibüsün önce yol kenarındaki çöp konteynerine ardından da elektrik direğine çarpıp, devrilmesi sonucu meydana geldiği belirtildi.