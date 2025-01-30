Bakan Vedat Işıkhan duyurdu: 56 ilaç daha geri ödeme listesinde

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 43'ü yerli üretim olmak üzere 56 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını duyurdu.
İşte Bakan Işıkhan'ın o paylaşımı
Sosyal Güvenlik Kurumumuzun düzenlemesi kapsamında 43'ü yerli üretim olmak üzere 56 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların arasında;
- 3 adet kanser ilacı,
- 3 adet kronik böbrek yetmezliği ilacı,
- 3 adet organ naklinde kullanılan ilaç,
- 2 adet kan ürünü,
- 2 adet alerji aşısı,
- 2 adet immün trombositopenik purpura (ITP) ilacı bulunmaktadır.
İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim.
GERİ ÖDEME LİSTESİNE ALINAN İLAÇLAR İÇİN TIKLAYIN