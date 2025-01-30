Haberler Tıkla Haberleri Bakan Vedat Işıkhan duyurdu: 56 ilaç daha geri ödeme listesinde

Bakan Vedat Işıkhan duyurdu: 56 ilaç daha geri ödeme listesinde

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK düzenlemesi kapsamında 43'ü yerli üretim olmak üzere 56 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını bildirdi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.01.2025 11:34 Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 11:49
ABONE OL
Bakan Vedat Işıkhan duyurdu: 56 ilaç daha geri ödeme listesinde

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 43'ü yerli üretim olmak üzere 56 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını duyurdu.

İşte Bakan Işıkhan'ın o paylaşımı
Sosyal Güvenlik Kurumumuzun düzenlemesi kapsamında 43'ü yerli üretim olmak üzere 56 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların arasında;

- 3 adet kanser ilacı,
- 3 adet kronik böbrek yetmezliği ilacı,
- 3 adet organ naklinde kullanılan ilaç,
- 2 adet kan ürünü,
- 2 adet alerji aşısı,
- 2 adet immün trombositopenik purpura (ITP) ilacı bulunmaktadır.

İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim.

GERİ ÖDEME LİSTESİNE ALINAN İLAÇLAR İÇİN TIKLAYIN

Bakan Vedat Işıkhan'ın paylaşımı (X)Bakan Vedat Işıkhan'ın paylaşımı (X)

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA