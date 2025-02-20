Suç örgütlerinin sosyal medya oyunu! Gençleri tuzağa düşürüyorlar

Gayrimeşru oluşumlar ve çete üyeleri sosyal medyada cirit atıyor. Instagram, TikTok, Telegram gibi bazı sosyal medya platformlarında oluşturulan sayfalarda suçu öven ve suça özendirici paylaşımlar yapılıyor. Kırmızı Bültenle aranan çete elebaşları, çete üyeleri ve mafyalara methiyeler diziliyor.
"Gayrimeşru Türkiye", "GMT Mafya", "Gayrimeşru Live" vb. kullanıcı adı ile oluşturulmuş sayfalar, Kırmızı Bültenle aranan Baygaralar Suç Örgütü Lideri Ramazan Baygara, Daltonlar Suç Örgütü Lideri Can Dalton, Red Kitler gibi azılı suçluları ve grupları övücü sözlerle paylaşarak gençleri çete faaliyetlerine özendiriyor.
Paylaşımların altında yapılan yorumlar ise pes dedirtiyor. Suç örgütü liderleri, çeteler, mafyalar özendiriliyor ve bu kişilere övgüler yağdırılıyor. Uzmanlar bu tip paylaşımlara alet olan kişileri bekleyen tehlikeyi anlattı.
BU TARZ OLUŞUMLARI EMNİYETE BİLDİRİN
Sabah'ın haberine göre Sosyal Medya Araştırmacısı Ümit Sanlav, "Türkiye'de yaygın olan Instagram, TikTok, Tango Telegram ve Twitter her kesimden kullanıcıya hitap ederken, her türlü meşru ve gayrı meşru yayınlara da imkan sağlıyor. Bazı sayfalarda yapılan paylaşımlarda, suç örgütü liderleri, çeteler, mafya oluşumları paylaşılıp, övgüler yağdırılırken, uyuşturucu, fuhuş ve kumar ticareti, pornografik yayınlar ve pedofili videoları ticareti serbestçe yapılıyor. Sosyal medya mecralarının doğal yapısı itibariyle gizlenmeye müsait örtülü kimliklerle bu gibi zararlı içeriklerin paylaşımı yayılsa da, kimliğini gizleme ihtiyacı duymadan yasa dışı ve ahlak dışı yayınlar yapan ve izleyenlerin de sayısı azımsanmayacak derecede fazla. Devletimiz başta terör örgütleri olmak üzere tüm yasa dışı oluşumlarla, bu mecralarda da kararlı mücadelesini sürdürüyor. Bu anlamda sosyal medya kullanıcıların üzerine düşen görev de, bu tarz oluşumları ve gördükleri olumsuzlukları istanbulsibersuclar@egm.gov.tr ve siber@egm.gov.tr adreslerine mail yoluyla ihbarda bulunmaktır." şeklinde konuştu.
2 YILA KADAR HAPİS CEZASI
Bu paylaşımların "Suçu ve Suçluyu övme" suçunu oluşturduğunu belirten avukat Ahmet Aslan ise, paylaşımı yapanların 2 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanabileceklerinin altını çizdi.
Aslan, "Gerek bir suçlunun gerekse suçludan bağımsız olarak bir suçun alenen övülmesi, bu övgü eylemi sebebiyle kamu düzeni açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkmış olması şartıyla, Türk Ceza Kanunu'nun 215. maddesinde tanımlanan "suçu ve suçluyu övme" suçunu oluşturur. Bu suçu işleyen fail hakkında da 2 yıla kadar hapis cezası verilebilecektir. Suçun oluşması için eylemin alenen gerçekleşmesi gerekmektedir. Sosyal medyada herkese açık biçimde yapılan paylaşımlar da aleni olup, bu suçun konusuna girmektedir. Bu suçun takibi şikâyete bağlı değildir. Dolayısıyla sosyal medyada suça ya da suçluya övgü mahiyetinde yapılmış bir paylaşımın kolluk ekiplerine ya da savcılığa ihbarı halinde, Cumhuriyet savcılığınca doğrudan soruşturma başlatılıp failin tespiti ve eylemin teyidine yönelik araştırmalar yapılacak, yeterli şüpheye ulaşılması halinde de paylaşım yapan kişi hakkında kamu davası açılacaktır." ifadelerini kullandı.