Suç örgütlerinin sosyal medya oyunu! Gençleri tuzağa düşürüyorlar

BU TARZ OLUŞUMLARI EMNİYETE BİLDİRİN Sabah'ın haberine göre Sosyal Medya Araştırmacısı Ümit Sanlav, "Türkiye'de yaygın olan Instagram, TikTok, Tango Telegram ve Twitter her kesimden kullanıcıya hitap ederken, her türlü meşru ve gayrı meşru yayınlara da imkan sağlıyor. Bazı sayfalarda yapılan paylaşımlarda, suç örgütü liderleri, çeteler, mafya oluşumları paylaşılıp, övgüler yağdırılırken, uyuşturucu, fuhuş ve kumar ticareti, pornografik yayınlar ve pedofili videoları ticareti serbestçe yapılıyor. Sosyal medya mecralarının doğal yapısı itibariyle gizlenmeye müsait örtülü kimliklerle bu gibi zararlı içeriklerin paylaşımı yayılsa da, kimliğini gizleme ihtiyacı duymadan yasa dışı ve ahlak dışı yayınlar yapan ve izleyenlerin de sayısı azımsanmayacak derecede fazla. Devletimiz başta terör örgütleri olmak üzere tüm yasa dışı oluşumlarla, bu mecralarda da kararlı mücadelesini sürdürüyor. Bu anlamda sosyal medya kullanıcıların üzerine düşen görev de, bu tarz oluşumları ve gördükleri olumsuzlukları istanbulsibersuclar@egm.gov.tr ve siber@egm.gov.tr adreslerine mail yoluyla ihbarda bulunmaktır." şeklinde konuştu.

2 YILA KADAR HAPİS CEZASI Bu paylaşımların "Suçu ve Suçluyu övme" suçunu oluşturduğunu belirten avukat Ahmet Aslan ise, paylaşımı yapanların 2 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanabileceklerinin altını çizdi.