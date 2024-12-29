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Sağlık kabinine silahlı saldırı! Şüphelinin ifadesi pes dedirtti: İsmini görünce o sandım

Mersin'in Tarsus ilçesinde sağlık kabinine silahlı saldırı düzenlendi. Yakalanan saldırganın ifadesi ise duyanları görenleri hayrete düşürdü. Şahsın "Tabelada ayrıldığım kız arkadaşımın ismi vardı, onun yeri zannettim" dediği öne sürüldü.

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 29.12.2024 20:15 Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 20:39
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SİLAHLI SALDIRININ SEBEBİ PES DEDİRTTİ!

Mersin'in Tarsus ilçesinde sağlık kabinine silahlı saldırıda bulunan şahıs yakalandı. Şüphelinin ifadesinde "Tabelada ayrıldığım kız arkadaşımın ismi vardı, onun yeri zannettim" dediği öne sürüldü.

Olay, Mithatpaşa Mahallesi'ndeki özel bir sağlık kabininde meydana geldi. İddiaya göre, kar maskeli bir kişi sağlık kabinine elindeki av tüfeğiyle 2 el ateş etti. İhbar üzerine olay yerine gelen emniyet güçleri çalışma başlattı.

KAR MASKESİYLE ATEŞ ETTİ İFADESİ PES DEDİRTTİ

Polis, silahlı saldırıda bulunan kar maskeli İ.D.Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin ifadesinde "Sağlık kabininin tabelasında ayrıldığım kız arkadaşımın ismini görünce ona ait sandım. Ateş ettim" dediği öne sürüldü.

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