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Metrobüs durağında panik anlar! Havaya ateş açtı

İstanbul Bakırköy, İncirli Metrobüs durağında alkollü bir şahıs çevredeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Şahsın silahla havaya ateş açması sonrası durakta bekleyen vatandaşlar panikle kaçıştı. O anlar bir cep telefonu kamerasına yansırken polis ekipleri şahsı gözaltına aldı.

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 07.01.2025 22:51 Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 23:52
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METROBÜS DURAĞINDA HAVAYA ATEŞ AÇTI!

İstanbul Bakırköy, İncirli Metrobüs durağında akollü bir şahıs silahla havaya ateş açtı. Durakta bekleyen vatandaşlar panik yaşarken, polis ekipleri şahsı gözaltına aldı.

METROBÜS DURAĞINDA HAVAYA ATEŞ AÇTI

SİLAHLA ATEŞ AÇTI

Olay, akşam saatlerinde Bakırköy-İncirli Metrobüs durağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz bilinmeyen alkollü şahıs, elindeki silahla havaya ateş açtı. Silah seslerini duyan durakta bekleyen vatandaşlar, panikle kaçmaya başladı.

ŞAHIS GÖZALTINDA

İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi. Gelen polis ekipleri, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı, silaha da el koydu. Vatandaşların panik yaşadığı ve şüphelinin yakalandığı anlar ise, bir kişinin telefonu kamerasına yansıdı.

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