Kevin De Bruyne yeşil ışığı yaktı! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Geçen sezon da adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Kevin De Bruyne bu sezon sonunda Manchester City'den ayrılma kararı aldığını açıklamıştı. Belçikalı yıldızın aldığı ayrılık kararı, Galatasaray ve Fenerbahçe cephesinde heyecana neden olmuştu.

Kevin De Bruyne'nin Galatasaray ve Fenerbahçe'nin radarında olduğu öne sürülmüştü.