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Kevin De Bruyne yeşil ışığı yaktı! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Manchester City'den ayrılacağını açıklayan Kevin De Bruyne'nin rotasının Galatasaray veya Fenerbahçe olabileceği konuşuluyor. Belçikalı yıldızdan çok konuşulacak açıklamalar geldi. İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.04.2025 17:27
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Kevin De Bruyne yeşil ışığı yaktı! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Geçen sezon da adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Kevin De Bruyne bu sezon sonunda Manchester City'den ayrılma kararı aldığını açıklamıştı. Belçikalı yıldızın aldığı ayrılık kararı, Galatasaray ve Fenerbahçe cephesinde heyecana neden olmuştu.

Kevin De Bruyne'nin Galatasaray ve Fenerbahçe'nin radarında olduğu öne sürülmüştü.

Fotoğraf: AFPFotoğraf: AFP

DE BRUYNE'DEN FLAŞ AÇIKLAMALAR

Premier Lig'de dün sahasında Crystal Palace'ı konuk eden Manchester City, 2-0 geriye düştüğü mücadeleden rakibini 5-2 mağlup etti. 1 gol ve 1 asistle oynayan yıldız oyuncu maçın ardından geleceğiyle ilgili açıklama yaptı.

Fotoğraf: AFPFotoğraf: AFP

"DİNLEMEYE HAZIRIM"

"Hangi proje olursa olsun, dinlemeye hazırım. Futbolu seviyorum. Futbol oynamayı seviyorum ve eğer güzel bir proje gelirse ve ailem de buna sıcak bakarsa o zaman bir karar verebiliriz."

Fotoğraf: REUTERSFotoğraf: REUTERS

"SÜREÇ ÇOK YAVAŞ İLERLİYOR"

"İngiltere'de kalır mıyım, bilmiyorum. Olmayabilir de. Bu çok zor çünkü ayrılma kararının üzerinden çok zaman geçmedi, dolayısıyla hiçbir şeye bir haftada karar verilemez. Futbol dünyasında her şeyin bir haftada olacağını sanmıyorum. Çok yavaş ilerliyor. Açıklamadan bu yana ailemi bile görmedim."

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