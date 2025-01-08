Uygunsuz görüntüleri ortaya çıkan CHP’li başkan yardımcısı Murat Miniç’ten pişkin savunma!

CHP'li Beykoz Belediyesi'nde art arda yaşanan olaylara bir yenisi daha eklendi. Usulsüz harcamalar, ihaleye fesat karıştırma iddialarıyla soruşturma açılan Beykoz Belediyesi, bu sefer uygunsuz görüntülerle gündeme geldi.
Belediyeye ait kültür merkezinin güvenlik kameralarından ortaya çıkan görüntülerde, Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Murat Miniç'in, kültür merkezinde çalışan kadın güvenlik görevlisiyle uygunsuz anları dikkat çekmişti.
"SADECE SELAMLAŞMA"
Görüntülerden sonra Miniç konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kendisini savunan Miniç, görüntülerin "Sadece selamlaşma" olduğunu söyledi.
Miniç, "Videoların aslında mekana giriş çıkışta olan selamlaşma olduğu bellidir. Bu görüntüleri temin eden, hazırlayan ve yayanlar hakkında eşimle birlikte yapmış olduğumuz şikayete ilişkin işlemler Beykoz Cumhuriyet Savcılığı nezdinde devam etmektedir" dedi.
BASINI TEHDİT ETTİ
Miniç, haberi yapan medya organlarını da suç duyurusunda bulunacağı yönünde tehdit ederek şunları söyledi:
"Konu hakkında hiç bir araştırma yapmadan hakkımda asılsız haberleri yayınlayan basın organları aleyhine de hukuki yollara başvuracağımı belirtmek isterim. Hakkımda yapılmaya çalışılan bu itibar suikastinin sebeplerini biliyoruz. 31 Mart seçimlerinden sonra, Beykoz ve Beykozlular için gerçekleştirdiğimiz hizmetlere mani olmak isteyen bazı kişiler tarafından yapılan bu asılsız iftiralar, bizi asla hizmet etme aşkından alıkoyamayacaktır."