Uygunsuz görüntüleri ortaya çıkan CHP’li başkan yardımcısı Murat Miniç’ten pişkin savunma!

Başkan yardımcısı Murat Miniç'in güvenlik görevlisiyle uygunsuz görüntüleri ortaya çıktı (AHABER ARŞİV)

BASINI TEHDİT ETTİ

Miniç, haberi yapan medya organlarını da suç duyurusunda bulunacağı yönünde tehdit ederek şunları söyledi:

"Konu hakkında hiç bir araştırma yapmadan hakkımda asılsız haberleri yayınlayan basın organları aleyhine de hukuki yollara başvuracağımı belirtmek isterim. Hakkımda yapılmaya çalışılan bu itibar suikastinin sebeplerini biliyoruz. 31 Mart seçimlerinden sonra, Beykoz ve Beykozlular için gerçekleştirdiğimiz hizmetlere mani olmak isteyen bazı kişiler tarafından yapılan bu asılsız iftiralar, bizi asla hizmet etme aşkından alıkoyamayacaktır."