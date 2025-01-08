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Uygunsuz görüntüleri ortaya çıkan CHP’li başkan yardımcısı Murat Miniç'ten pişkin savunma!

Usulsüz harcamalar ve ihaleye fesat karıştırma iddialarıyla soruşturma başlatılan CHP'li Beykoz Belediyesi yine gündem oldu. Belediyeye ait kültür merkezinde görevli kadının uygunsuz görüntüleri ortaya çıkan başkan yardımcı Murat Miniç'ten açıklama geldi. İlçeyi karıştıran görüntüler hakkında konuşan Miniç kendisini savunurken, "Sadece selamlaşma. İtibar suikast" dedi. Miniç ayrıca haberi yayınlayan basın mensuplarını suç duyurusunda bulunacağı yönünde tehdit etti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 08.01.2025 13:51 Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 13:52
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Uygunsuz görüntüleri ortaya çıkan CHP’li başkan yardımcısı Murat Miniç’ten pişkin savunma!

CHP'li Beykoz Belediyesi'nde art arda yaşanan olaylara bir yenisi daha eklendi. Usulsüz harcamalar, ihaleye fesat karıştırma iddialarıyla soruşturma açılan Beykoz Belediyesi, bu sefer uygunsuz görüntülerle gündeme geldi.

Başkan yardımcısı Murat Miniç'in güvenlik görevlisiyle uygunsuz görüntüleri ortaya çıktı (AHABER ARŞİV)Başkan yardımcısı Murat Miniç'in güvenlik görevlisiyle uygunsuz görüntüleri ortaya çıktı (AHABER ARŞİV)

Belediyeye ait kültür merkezinin güvenlik kameralarından ortaya çıkan görüntülerde, Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Murat Miniç'in, kültür merkezinde çalışan kadın güvenlik görevlisiyle uygunsuz anları dikkat çekmişti.

Başkan yardımcısı Murat Miniç'in güvenlik görevlisiyle uygunsuz görüntüleri ortaya çıktı (AHABER ARŞİV)Başkan yardımcısı Murat Miniç'in güvenlik görevlisiyle uygunsuz görüntüleri ortaya çıktı (AHABER ARŞİV)

"SADECE SELAMLAŞMA"

Görüntülerden sonra Miniç konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kendisini savunan Miniç, görüntülerin "Sadece selamlaşma" olduğunu söyledi.

Miniç, "Videoların aslında mekana giriş çıkışta olan selamlaşma olduğu bellidir. Bu görüntüleri temin eden, hazırlayan ve yayanlar hakkında eşimle birlikte yapmış olduğumuz şikayete ilişkin işlemler Beykoz Cumhuriyet Savcılığı nezdinde devam etmektedir" dedi.

Başkan yardımcısı Murat Miniç'in güvenlik görevlisiyle uygunsuz görüntüleri ortaya çıktı (AHABER ARŞİV)Başkan yardımcısı Murat Miniç'in güvenlik görevlisiyle uygunsuz görüntüleri ortaya çıktı (AHABER ARŞİV)

BASINI TEHDİT ETTİ

Miniç, haberi yapan medya organlarını da suç duyurusunda bulunacağı yönünde tehdit ederek şunları söyledi:

"Konu hakkında hiç bir araştırma yapmadan hakkımda asılsız haberleri yayınlayan basın organları aleyhine de hukuki yollara başvuracağımı belirtmek isterim. Hakkımda yapılmaya çalışılan bu itibar suikastinin sebeplerini biliyoruz. 31 Mart seçimlerinden sonra, Beykoz ve Beykozlular için gerçekleştirdiğimiz hizmetlere mani olmak isteyen bazı kişiler tarafından yapılan bu asılsız iftiralar, bizi asla hizmet etme aşkından alıkoyamayacaktır."

CHP’li belediyede olay! Uygunsuz görüntüler...CHP’li belediyede olay! Uygunsuz görüntüler... CHP'Lİ BELEDİYEDE OLAY! UYGUNSUZ GÖRÜNTÜLER...

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