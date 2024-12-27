Boğaz’da alarm! Dev gemi Filyos’a gidiyor! Karadeniz gazında kritik adım

Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği doğal gazı karaya ulaştıracak olan boruları döşeyecek 'Castorone' isimli gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti. O anlar havadan görüntülendi.



Yunanistan'ın Rodos Adası'ndan İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan Bahama Adaları bayraklı 325 metre uzunluğunda ve 39 metre genişliğinde, 102 bin 32 groston ağırlığındaki derin denizlerde boru döşeme işlemini yapacak olan 'Castorone' isimli gemi, sabah saatlerinde İstanbul açıklarında bekledi.