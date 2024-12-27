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Boğaz'da alarm! Dev gemi Filyos'a gidiyor! Karadeniz gazında kritik adım

Karadeniz'de keşfedilen gazın karaya çıkarılması için bölgeye boru döşeyecek olan Castorone isimli gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti. Geçiş sırasında Boğaz'da gemi trafiği askıya alındı.

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.12.2024 12:07 Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 12:13
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Boğaz’da alarm! Dev gemi Filyos’a gidiyor! Karadeniz gazında kritik adım

Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği doğal gazı karaya ulaştıracak olan boruları döşeyecek 'Castorone' isimli gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti. O anlar havadan görüntülendi.

Yunanistan'ın Rodos Adası'ndan İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan Bahama Adaları bayraklı 325 metre uzunluğunda ve 39 metre genişliğinde, 102 bin 32 groston ağırlığındaki derin denizlerde boru döşeme işlemini yapacak olan 'Castorone' isimli gemi, sabah saatlerinde İstanbul açıklarında bekledi.

Geminin geçişi sırasında Boğaz'da gemi trafiği askıya alındı (AA)Geminin geçişi sırasında Boğaz'da gemi trafiği askıya alındı (AA)

Gemi trafiğinin bitmesinin ardından gemi, İstanbul Boğazına giriş yaptı. Gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı; 5 römorkörün eşliğinden İstanbul Boğazı'ndan geçti. Geçiş sırasında Sahil Güvenlik botları da geminin çevresinde hazır bulundu.

Gemi Filyos Limanı'na giderek Karadeniz'deki gazın karaya çıkarılması için boru döşeme çalışması yapacak (AA)Gemi Filyos Limanı'na giderek Karadeniz'deki gazın karaya çıkarılması için boru döşeme çalışması yapacak (AA)

Geminin mürettebatı da geçiş sırasında İstanbul Boğazı'nın izleyerek keyfini çıkardı. 'Castorone' isimli geminin yarın Filyos limanında doğru yolculuğu sürerken, geminin Boğaz'dan geçişi havadan görüntülendi.

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