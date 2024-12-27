Müge Anlı ATV canlı izle! 27 Aralık 2024 Müge Anlı bugünkü bölüm yeni bölüm izle

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Müge Anlı (atv)

DÜN NELER YAŞANDI?

Eşi dönsün diye hamsi yedi, dans etti, şarkı söyledi. ''Eşimi belki de pastacı kaçırdı''

3 çocuk annesi Cemile Kurak, Bartın'daki evinden çıkıp gitti, bir daha kendisinden haber alınamadı. Kocası Erkan Bey, "minik kuşum" diye seslendiği 14 yıllık hayat arkadaşı Cemile'yi aramak için stüdyoya geldi. Karısı gittikten sonra aç ve susuz kaldığından bahseden Erkan Bey, eve dönmesi için eşine seslendi. Roman olduğunu söyleyen Erkan Bey karısının pastacıya kaçtığını iddia etti.

18 yaşındaki gençten acı haber. Kaybının 5. Gününde cenazesi bulundu.

Kasiyerlik yapan 18 yaşındaki Süleyman Ataş "nasıl zengin olurum" diye sorup İstanbul'dan kayıplara karışmış, ağabeyleri Tuncay ve Nihat onu aramak için stüdyoya gelmişti. Süleyman'dan kötü haber geldi. Cenazesi kaybının beşinci gününde bulundu.

Sevil Çetinkaya'ya ait olduğu düşünülen cenaze parçalarına ulaşıldı. Son görüştüğü arkadaşı kasten öldürme suçlaması ile tutuklandı.

4 Mayıs'ta şüpheli şekilde kayıplara karışan Sevil Çetinkaya'yı en son gören ve evinin satılmasında aracı olan arkadaşı İsmail Gezerdi. İsmail Gezer, kasten adam öldürme suçlaması ile gözaltına alındı. Kütahya İl sınırları içerisinde Sevil Çetinkaya'ya ait olduğu düşünülen kemik parçaları bulundu. İsmail'in de kemik parçalarının bulunduğu yere gittiği tespit edildi.

Nezaket Uyur'un kaybındaki şüpheler ve iddialar... ''Nezaket'i eğlence mekanında çalışırken görmüştüm, eşi peşindeydi''

İddia sahibi Nezaket'i eğlence mekanında çalışırken gördüğünü, eşi Yusuf'un da peşinde olduğunu açıkladı. Yusuf Bey, Nezaket'in çalıştığı mekana gittiğini, içine bir şey koyarlar diye bir şeyler yiyip içmeye de çekindiğini söyledi.