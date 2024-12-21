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Meteoroloji'den 17 il için sarı ve turuncu kodlu alarm! Kar, sağanak ve fırtına | Balkanlardan geliyor

Aralık ayının son günlerine geldiğimiz bu günlerde kar yağışı tekrar yurda giriş yapıyor. Balkanlar üzerinden ülkemize gelecek olan soğuk hava dalgası birçok ilde etkili olması bekleniyor. Meteoroloji'den sarı ve turuncu kodlu uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük yeni hava tahmin raporunu paylaşırken, yeni haftada birçok ilde kar ve sağanak yağışın etkili olacağı haritaya yansıdı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.12.2024 06:41 Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 06:49
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Meteoroloji’den 17 il için sarı ve turuncu kodlu alarm! Kar, sağanak ve fırtına | Balkanlardan geliyor

2024 yılının son günlerine yaklaşılırken, yurdun batısında sağanak ve fırtına, doğusunda ise kar yağışı etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 il için sarı 4 il için de turuncu kodlu uyarıda bulundu.

Meteoroloji'den 17 il için turuncu ve sarı kodlu uyarıMeteoroloji'den 17 il için turuncu ve sarı kodlu uyarı

HANGİ İLLER İÇİN ALARM VERİLDİ

Meteoroloji, Afyonkarahisar, Balıkesir, Burdur, Çanakkale, Denizli, Edirne, Isparta, Kırklareli, Konya, Kütahya, Manisa, Tekirdağ ve Uşak için sarı kodlu uyarı Aydın, Antalya, Muğla ve İzmir için de turuncu alarm verildi.

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU PAYLAŞILDI

21 Aralık Cumartesi hava tahmin raporu21 Aralık Cumartesi hava tahmin raporu

22 Aralık Pazar hava tahmin raporu22 Aralık Pazar hava tahmin raporu

23 Aralık Pazartesi hava tahmin raporu23 Aralık Pazartesi hava tahmin raporu

24 Aralık Salı hava tahmin raporu24 Aralık Salı hava tahmin raporu

25 Aralık Çarşamba hava tahmin raporu25 Aralık Çarşamba hava tahmin raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sağanak ve fırtına uyarısında bulundu (AA)Meteoroloji Genel Müdürlüğü sağanak ve fırtına uyarısında bulundu (AA)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Gümüşhane, Malatya, Elazığ, Erzincan ve Tunceli çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sivas, Yozgat, Gümüşhane, Erzincan, Bolu ve Tunceli çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar, yağış alan diğer yerlerde yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Ankara, Konya, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Nevşehir, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli, Kıyı Ege ve Antalya'nın doğusunda yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde yağışla birlikte biraz azalacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sağanak ve fırtına uyarısında bulundu (AA)Meteoroloji Genel Müdürlüğü sağanak ve fırtına uyarısında bulundu (AA)

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Ankara, Konya, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Nevşehir, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli, Kıyı Ege ve Antalya'nın doğusunda yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve kar savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE ÇIĞ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile buzlanma, don ve ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sağanak ve fırtına uyarısında bulundu (AA)Meteoroloji Genel Müdürlüğü sağanak ve fırtına uyarısında bulundu (AA)

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 14°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 9°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAKARYA °C, 17°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Pazar gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sağanak ve fırtına uyarısında bulundu (AA)Meteoroloji Genel Müdürlüğü sağanak ve fırtına uyarısında bulundu (AA)

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölge genelinde kuvvetli, kıyı kesimlerde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin kıyılarında güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DENİZLİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, il genelinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, il genelinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sağanak ve fırtına uyarısında bulundu (AA)Meteoroloji Genel Müdürlüğü sağanak ve fırtına uyarısında bulundu (AA)

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Akdeniz ile Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın doğu kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin batısında güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli, doğu kesimlerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü kar yağışı uyarısında bulundu (AA)Meteoroloji Genel Müdürlüğü kar yağışı uyarısında bulundu (AA)

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur, Sivas ve Yozgat'ın yüksekleri ile Konya'nın güneybatısının yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ankara, Konya, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray ve Nevşehir çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANKIRI °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KONYA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü kar yağışı uyarısında bulundu (AA)Meteoroloji Genel Müdürlüğü kar yağışı uyarısında bulundu (AA)

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerin yükseklerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bolu, Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Pazar gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Pazar gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü kar yağışı uyarısında bulundu (AA)Meteoroloji Genel Müdürlüğü kar yağışı uyarısında bulundu (AA)

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in yağmur ve sağanak yağışlı, Giresun'un iç kesimleri ile Gümüşhane çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ARTVİN °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü kar yağışı uyarısında bulundu (AA)Meteoroloji Genel Müdürlüğü kar yağışı uyarısında bulundu (AA)

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Pazar gece saatlerinde Malatya, Elazığ, Erzincan ve Tunceli çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, Pazar gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

VAN °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Güneydoğu Anadolu bölgesi için sağanak uyarısı (AA)Meteoroloji Genel Müdürlüğü Güneydoğu Anadolu bölgesi için sağanak uyarısı (AA)

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Pazar gece saatlerinde bölgenin batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, Pazar gece saatlerinde batı kesimleri yağmurlu

GAZİANTEP °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve Pazar gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, Pazar gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

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