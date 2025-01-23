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Bahçelievler'de sokak ortasında silahlı saldırı! Ölü ve yaralı var

İstanbul Bahçelievler'de korku dolu anlar yaşandı. Kimliği belirsiz şahıs veya şahıslarca seyir halinde giden motosikletteki iki kişiye ateş açıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralanarak hastaneye kaldırılan iki kişiden biri hayatını kaybederken saldırganlar olay yerinden kaçtı.

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 23.01.2025 01:05
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İstanbul Bahçelievler'de seyir halinde giden motosikletteki iki kişi, kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslarca silahlı saldırıya uğradı.

Olay, saat 22.00 sıralarında İstanbul Bahçelievler Soğanlı Mahallesi Setüstü Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde seyir halindeki 35 BAD 253 plakalı motosikletteki Ahmet C. (20) ve C.T. (24), isimli iki kişi kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

KURTARILAMADI!

Olay sonrası şüpheliler kaçarken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan iki kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

POLİS SALDIRGANLARIN PEŞİNDE

Yaralılardan Ahmet C., yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti. Diğer yaralı C.T.'nin ise tedavisi devam ediyor. Olayın ardından polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. Emniyet güçlerinin şüpheli saldırganları arama çalışmaları ise devam ediyor.

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