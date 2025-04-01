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Kömür madeni faciası! Patlamada çok sayıda ölü ve yaralı var | 2 günlük yas ilan edildi

İspanya'nın Asturias Prensliği’ne bağlı Degana kentindeki kömür madeninde bir patlama meydana geldi. 5 kişinin hayatını kaybettiği patlamada 4 kişi ağır yaralandı. İspanya hükümetinin Asturias’taki temsilcisi Adriana Lastra, ilk sonuçların patlamanın metan gazından kaynaklandığını açıklarken Asturias bölgesel hükümetinin başkanı Adrian Barbon, 2 günlük yas ilan etti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş Tarihi: 01.04.2025 01:04 Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 01:12
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Kömür madeni faciası! Patlamada çok sayıda ölü ve yaralı var | 2 günlük yas ilan edildi

İspanya'nın kuzeyindeki Asturias Prensliği'ne bağlı Degana kentinde bir kömür madeninde meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti.

5 ÖLÜ 4 AĞIR YARALI

İspanya'da kömür madeninde patlama meydana geldi. Ülkenin kuzeyindeki Asturias Prensliği'ne bağlı Degana kentinde bulunan kömür madeninde yaşanan patlamada 5 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi ağır yaralandı. Acil servis ekipleri, 2 kişinin ise yara almadan kurtulduğunu açıkladı.

Fotoğraf- İHAFotoğraf- İHA

PATLAMA NEDEN OLDU?

İspanya hükümetinin Asturias'taki temsilcisi Adriana Lastra, ilk sonuçların patlamanın metan gazından kaynaklandığını gösterdiğini söyledi. Lastra, "Polis zaten ne olduğunu araştırıyor, zaten olay yerindeler" dedi.

Fotoğraf-İHAFotoğraf-İHA

2 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, olaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten taziyelerimi iletiyorum ve yaralılara acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı. Asturias bölgesel hükümetinin başkanı Adrian Barbon, 2 günlük yas ilan etti.

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