Haberler Tıkla Haberleri İtfaiyecilere yol vermedi cezayı yedi!

İtfaiyecilere yol vermedi cezayı yedi!

Balıkesir'de 5 yaralının bulunduğu kaza ihbarına giden itfaiyeyi sol şeritten ayrılmayıp yavaşlatan sürücüye 993 TL cezai işlem uygulandı. O anlar ise saniye saniye itfaiye kamerası ile kaydedildi.

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.01.2025 09:42 Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 10:10
ABONE OL
İTFAİYECİLERE YOL VERMEDİ CEZAYI YEDİ!

Bandırma ilçesinde aldığı bir ihbar üzerine yola çıkan itfaiye aracı sol şerit engeli ile karşılaştı. Bandırma-Bursa kara yolunda meydana gelen bir kazaya giden itfaiye ekibi tüm uyarılara rağmen sol şeritten ayrılmayan bir araç tarafından yavaşlatıldı.

İTFAİYECİLERE YOL VERMEDİ 993 TL CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Sağ şeride geçmeyen ve yolunda seyreden araç tepki toplarken, itfaiye ekipleri ise boş bulduğu anda sağ şeride geçerek olay yerine ulaştı. 5 yaralıyı sıkıştıkları araçtan çıkaran itfaiye çalışanları, yaşadıkları olay sonrasında engel oluşturan araç için şikayetçi olunca Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, polis birimlerine aracı rapor etti.

Araca 'Geçiş üstünlüğü olan araca yol vermeme' maddesine istinaden 993 TL cezai işlem uygulandı.

SON DAKİKA