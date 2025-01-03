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Apple'ın sesli asistanı Siri'ye 'gizliliği ihlal' davası

ABD'li teknoloji devlerinden Apple, sesli asistan teknolojisi "Siri"nin kullanıcıların gizliliğini ihlal ettiği iddiasıyla açılan toplu davada anlaşmaya giderek 95 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

Tülay Tosun
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 03.01.2025 06:04
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Apple’ın sesli asistanı Siri’ye ’gizliliği ihlal’ davası

Kaliforniya Kuzey Bölge Mahkemesi Yargıcı Jeffrey White tarafından onaylanması gereken ön anlaşma, Oakland'daki federal mahkemeye sunuldu.

Apple ʺSiriʺ davasında 95 milyon dolar ödeyecekApple ʺSiriʺ davasında 95 milyon dolar ödeyecek

Söz konusu dava, "Siri"nin istem dışı etkinleştirilebildiği ve kullanıcıların rızaları dışında kaydedilen konuşmaların üçüncü taraflarla paylaştığı iddiasıyla açılmıştı.

Apple suçlamaları reddetmesine karşın anlaşma yoluna giderek 95 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

Anlaşmanın onaylanması halinde, "Siri" özellikli cihazları kullananlar cihaz başına 20 dolara kadar ödeme alabilecek.

Apple ʺSiriʺ davasında 95 milyon dolar ödeyecekApple ʺSiriʺ davasında 95 milyon dolar ödeyecek

Anlaşma, 17 Eylül 2014 ile 31 Aralık 2024 tarihleri arasında Siri özellikli iPhone, iPad, Apple Watch, MacBook, iMac, HomePod, iPod touch veya Apple TV sahibi olan ABD'deki kullanıcıları kapsayacak.

Sesli asistan teknolojisi "Siri", ilk olarak 2011'de piyasaya sürülen iPhone 4S modellerinde yer almıştı.

Apple ʺSiriʺ davasında 95 milyon dolar ödeyecekApple ʺSiriʺ davasında 95 milyon dolar ödeyecek

Kullanıcıların "Siri"yi eller serbest şekilde etkinleştirmesine olanak tanıyan "Hey Siri" özelliği ise 2014 yılında tanıtılmıştı.

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