ABD piyasalarında DeepSeek depremi! Nvidia çöktü! 600 milyar dolarlık kayıp

Nvidia, DeepSeek'in de ilerleyebilmesi için çok sayıda çipe ihtiyaç duyduğunu söyledi (AFP) NVIDIA'DAN DEEPSEEK AÇIKLAMASI

Bu gelişmelerle birlikte Nvidia'dan da DeepSeek hakkında bir açıklama geldi. Şirket, yeni yapay zeka modelini "mükemmel bir yapay zeka ilerlemesi" olarak değerlendirirken; DeepSeek'in hizmetlerine olan talebin karşılanması için önemli sayıda çipe ihtiyaç duyulacağını kaydetti.

DeepSeek, diğer yapay zeka şirketleri üzerinde de baskı yarattı (AFP) DEEPSEEK PİYASAYI SARSTI

Çinli yapay zeka laboratuvarı DeepSeek'in piyasaya girmesi satışları büyük ölçüde tetiklerken, açık kaynaklı olan ürün diğer yapay zeka şirketleri üzerinde de baskı yarattı. Cantor'daki analistleri yayınladıkları bir raporda DeepSeek'in en son teknolojisinin piyasaya sürülmesinin "bilgi işlem talebine etkisi konusunda büyük endişeye ve dolayısıyla GPU'lara en yüksek harcamanın yapılacağı korkusuna" neden olduğunu yazdılar.