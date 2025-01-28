ABD piyasalarında DeepSeek depremi! Nvidia çöktü! 600 milyar dolarlık kayıp

Son dönemde ürettiği çiplerle dünyanın en değerli şirketi ünvanını alan Nvidia, Çin'in DeepSeek ile yapay zeka sektörüne girmesinin ardından büyük değer kaybetti.
Pazartesi (27 Ocak 2025) günü 600 milyar dolara yakın piyasa değeri kaybeden çip devi, ABD tarihinde bir günde en büyük düşüşü yaşayan şirket oldu.
YÜZDE 17 GERİLEDİ
Nvidia'nın hisse senedi fiyatı günü yüzde 17 düşüşle, 118,58 dolardan tamamladı. Bu durum Nvidia'nın koronavirüs salgınının başından bu yana piyasadaki en kötü günü oldu.
NASDAQ DA TEPETAKLAK OLDU
Nvidia'nın hisselerindeki düşüş Nasdaq'ı da vurdu. Nasdaq, yüzde 3,1 düşerken; bu düşüşte Broadcom hisselerinin yüzde 17 değer kaybetmesi ve şirketin piyasa değerinin 200 milyar dolar erimesi de etkili oldu. Trump'ın yapay zeka girişiminin ortaklarından Oracle da yüzde 14 değer kaybetti.
NVIDIA'DAN DEEPSEEK AÇIKLAMASI
Bu gelişmelerle birlikte Nvidia'dan da DeepSeek hakkında bir açıklama geldi. Şirket, yeni yapay zeka modelini "mükemmel bir yapay zeka ilerlemesi" olarak değerlendirirken; DeepSeek'in hizmetlerine olan talebin karşılanması için önemli sayıda çipe ihtiyaç duyulacağını kaydetti.
DEEPSEEK PİYASAYI SARSTI
Çinli yapay zeka laboratuvarı DeepSeek'in piyasaya girmesi satışları büyük ölçüde tetiklerken, açık kaynaklı olan ürün diğer yapay zeka şirketleri üzerinde de baskı yarattı.
Cantor'daki analistleri yayınladıkları bir raporda DeepSeek'in en son teknolojisinin piyasaya sürülmesinin "bilgi işlem talebine etkisi konusunda büyük endişeye ve dolayısıyla GPU'lara en yüksek harcamanın yapılacağı korkusuna" neden olduğunu yazdılar.
DİĞER DEVLER DE KAYBA UĞRADI
Google'ın ana şirketi 100 milyar dolar, Microsoft ise 7 milyar dolar kaybetti.
TOPLAM KAYIP 1 TRİLYON DOLARI AŞTI
Çinli yapay zeka şirketi DeepSeek, ABD borsasına toplamda bir günde 1 trilyon dolar değer kaybettirdi. DeepSeek ABD'yi sarsarken, hemen ardından şirkete siber saldırılar başlatıldı. Bu olay; Trump'ın "yapay zekaya 500 milyar dolar yatırım" açıklamasından sonra gerçekleşti. Elon Musk öncülüğünde bu amaçla bir yatırımcılar konsorsiyumu oluşturulmuştu. Çin ABD'nin planlarını bozdu.
"ABD HAKİMİYETİNE TEHDİT"
Nature dergisi, DeepSeek'in DeepSeek-R1 adlı büyük dil modelinin kimya, matematik ve kodlamada OpenAI'nin o1 modeliyle aynı seviyede performans gösterdiğini yazdı. CNBC, DeepSeek'in ABD'nin yapay zeka hakimiyetine nasıl bir tehdit oluşturduğunu sorgulayan bir rapor yayınladı. New York Times ise DeepSeek'in daha ucuz ve daha az güçlü çiplerle nasıl rekabetçi bir sohbet robotu geliştirdiğini yazdı. Nanjing Üniversitesi'nden Li Baiyang, DeepSeek'in ABD'nin yapay zeka teknolojisindeki hakimiyetine meydan okuduğunu ve ABD'nin çip kısıtlamalarının etkisiz olduğunu kanıtladığını söyledi.