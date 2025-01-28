Nevşehir’de korkunç olay! Ağabeyini odunla dövüp öldürdü

Yılmaz Özer, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Özer, Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Gülşehir ilçesi Karacaşar Mahallesi'nde meydana geldi. Yılmaz Özer ile kardeşi Alaattin Özer yolda karşılaştı. Alaattin Özer, kaldırımda bulunan odunu alarak ağabeyini dövdü.

Nevşehir'de bir kişinin ağabeyini başına odunla vurarak öldürmesi güvenlik kamerasında (DHA)

Tedavi altına alınan Yılmaz Özer, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cinayet şüphelisi kardeşi Alaattin Özer ise gözaltına alındı.