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Nevşehir’de korkunç olay! Ağabeyini odunla dövüp öldürdü

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde korkunç bir olay meydana geldi. 50 yaşındaki Alaattin Özer, 65 yaşındaki ağabeyi Yılmaz Özer'i odunla dövüp öldürürken, dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı.

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 28.01.2025 13:44
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Nevşehir’de korkunç olay! Ağabeyini odunla dövüp öldürdü

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Gülşehir ilçesi Karacaşar Mahallesi'nde meydana geldi. Yılmaz Özer ile kardeşi Alaattin Özer yolda karşılaştı. Alaattin Özer, kaldırımda bulunan odunu alarak ağabeyini dövdü.

AĞABEYİNİ DÖVE DÖVE ÖLDÜRDÜ

Yılmaz Özer, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Özer, Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Nevşehir'de bir kişinin ağabeyini başına odunla vurarak öldürmesi güvenlik kamerasında (DHA)Nevşehir'de bir kişinin ağabeyini başına odunla vurarak öldürmesi güvenlik kamerasında (DHA)

Tedavi altına alınan Yılmaz Özer, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cinayet şüphelisi kardeşi Alaattin Özer ise gözaltına alındı.

Nevşehir'de bir kişinin ağabeyini başına odunla vurarak öldürmesi güvenlik kamerasında (DHA)Nevşehir'de bir kişinin ağabeyini başına odunla vurarak öldürmesi güvenlik kamerasında (DHA)

Diğer yandan, olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; kaldırımda yürüyen Alaattin Özer'in yerdeki odunu aldıktan sonra yolun ortasında bulunan ağabeyinin yanına giderek dövdüğü, Yılmaz Özer'in aldığı darbe ile yere yığıldığı anlar yer aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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