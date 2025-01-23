Boşanıyorlar mı? Justin Bieber ile Hailey Baldwin’den paylaşım gecikmedi

TAKİPTEN ÇIKTI MI?

Justin Bieber, eşini sosyal medyada takipten çıkardı iddiası magazin gündeminde konuşulmaya başlandı. Bu sürpriz hamle sonrası boşanıyorlar mı haberleri sosyal medyada merak konusu oldu.

Ayrılık iddiaları sonrası ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabının çalındığını ve bunu kendisinin değil hesabına erişen bir başka kişinin yaptığını öne sürdü.

Kaynak: Instagram