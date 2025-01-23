Boşanıyorlar mı? Justin Bieber ile Hailey Baldwin’den paylaşım gecikmedi

Dünyaca ünlü yıldız Justin Bieber, 2018 yılında model Hailey Baldwin ile hayatını birleştirmişti. Ünlü çift, Jack Blues ismini verdikleri çocuklarına kavuşmanın sevincini yaşamıştı.
TAKİPTEN ÇIKTI MI?
Justin Bieber, eşini sosyal medyada takipten çıkardı iddiası magazin gündeminde konuşulmaya başlandı. Bu sürpriz hamle sonrası boşanıyorlar mı haberleri sosyal medyada merak konusu oldu.
Ayrılık iddiaları sonrası ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabının çalındığını ve bunu kendisinin değil hesabına erişen bir başka kişinin yaptığını öne sürdü.
Tüm bunlar yaşanırken ünlü şarkıcıdan sürpriz bir paylaşım geldi. Justin Bieber, eşi Hailey ile Aspen tatilinden romantik pozlarını Instagram hesabından paylaştı.
Çift, aşk pozlarıyla birlikte ayrılık haberlerine yanıt vermiş oldu. Diğer yandan Hailey Bieber da kendi sosyal medya hesabından Justin Bieber'ın bir fotoğrafını paylaşarak boşanma iddialarına noktayı koydu.