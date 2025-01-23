Köfteci Yusuf’un ardından Tavuk Dünyası! Bakanlık gıda teröristlerini ifşa etti | Kahvaltıya da hile bulaştırdılar

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada hilenin önüne geçmek için harekete geçerken, taklit-tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini yayınlamaya başladı.
YENİ LİSTE YENİ FİRMALAR
Herkesin ilgisini çeken sağlığı tehlikeye atan ve taklit-tağşiş yapılan ürünlere her geçen gün yenisi ekleniyor. Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.
Son yapılan güncellemeyle birlikte birçok ürün listeye dahil edildi ve üreticileri açıklandı. Hileli ürünler arasında bu kez peynir, sucuk, tereyağı, zeytinyağı, kaşar, kıyma ve bazı baharatlar yer aldı.
SUCUKTA KANATLI ET!
Afyon Bayrakoğlu ısıl işlem görmüş piliç sucuk ve Cerrahpaşa ısıl işlem görmüş piliç sucukta kanatlı et tespit edildi. Kayseri Sözduyar pastırma sucuk ve Yeni Danacı dana sucuk ürünlerinde de mekanik ayrılmış kanatlı etine rastlanıldı.
TAVUK DÜNYASI'NDA PUL BİBER YERİNE DOMATES
Daha önce yayınlanan listelerde yer alan Arifoğlu baharat yine listede yer aldı. Arifoğlu baharatın acı kırmızı pul biberinden domates çıktı. Ayrıca listede birçok şubesi bulunan Umur Basım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 'Tavuk Dünyası'nda yapılan denetimlerde, firmanın İstanbul'daki bir şubesinin pul biberinde domates bulunduğu saptandı.
KAHVALTIYA HİLE BULAŞTI
Bakanlığın yayınladığı listede özellikle kahvaltılık ürünlerin yer alması dikkatlerden kaçmadı. Gonca Gıda Telli Peynir, Şahin Süt Ürünleri Telli Peynir, Akmahmut Gıda Telli Peynir, Kılınç Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri, Çaykara Çiftlik Telli Peynir ürünlerinde usulsüzlük yapıldığı belirtildi.
MİS YOĞURT DA LİSTEDE
Türkiye genelinde çok sayıda şubesi bulunan Şok marketlerinde satılan Mis yoğurt da listede yer aldı. Yapılan testlerde yoğurtta protein oranının düşük olduğu belirtildi.
İŞTE TAKLİT VEYA TAĞŞİŞ YAPILAN GIDALAR - 22 OCAK 2025