Köfteci Yusuf’un ardından Tavuk Dünyası! Bakanlık gıda teröristlerini ifşa etti | Kahvaltıya da hile bulaştırdılar

Tarım ve Orman Bakanlığı , gıdada hilenin önüne geçmek için harekete geçerken, taklit-tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini yayınlamaya başladı.

Tarım Bakanlığı hileli ürünleri ifşalamaya devam ediyor

YENİ LİSTE YENİ FİRMALAR

Herkesin ilgisini çeken sağlığı tehlikeye atan ve taklit-tağşiş yapılan ürünlere her geçen gün yenisi ekleniyor. Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.

Son yapılan güncellemeyle birlikte birçok ürün listeye dahil edildi ve üreticileri açıklandı. Hileli ürünler arasında bu kez peynir, sucuk, tereyağı, zeytinyağı, kaşar, kıyma ve bazı baharatlar yer aldı.