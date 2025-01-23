Haberler Tıkla Haberleri Köfteci Yusuf'un ardından Tavuk Dünyası! Bakanlık gıda teröristlerini ifşa etti | Kahvaltıya da hile bulaştırdılar

Köfteci Yusuf'un ardından Tavuk Dünyası! Bakanlık gıda teröristlerini ifşa etti | Kahvaltıya da hile bulaştırdılar

Tarım ve Orman Bakanlığı, Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini güncellemeye devam ediyor. Gıda teröristleri bir bir ifşalanırken, yeni listede peynir, sucuk, tereyağı, zeytinyağı, kaşar, kıyma ve bazı baharatlar yer aldı. Ayrıca Köfteci Yusuf gibi Türkiye'de çok sayıda restoranı bulunan Tavuk Dünyası'nın bir ürününde hile tespit edildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 23.01.2025 10:06 Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 10:44
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Köfteci Yusuf’un ardından Tavuk Dünyası! Bakanlık gıda teröristlerini ifşa etti | Kahvaltıya da hile bulaştırdılar

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada hilenin önüne geçmek için harekete geçerken, taklit-tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini yayınlamaya başladı.

Tarım Bakanlığı hileli ürünleri ifşalamaya devam ediyorTarım Bakanlığı hileli ürünleri ifşalamaya devam ediyor

YENİ LİSTE YENİ FİRMALAR

Herkesin ilgisini çeken sağlığı tehlikeye atan ve taklit-tağşiş yapılan ürünlere her geçen gün yenisi ekleniyor. Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.

Son yapılan güncellemeyle birlikte birçok ürün listeye dahil edildi ve üreticileri açıklandı. Hileli ürünler arasında bu kez peynir, sucuk, tereyağı, zeytinyağı, kaşar, kıyma ve bazı baharatlar yer aldı.

SUCUKTA KANATLI ET!

Afyon Bayrakoğlu ısıl işlem görmüş piliç sucuk ve Cerrahpaşa ısıl işlem görmüş piliç sucukta kanatlı et tespit edildi. Kayseri Sözduyar pastırma sucuk ve Yeni Danacı dana sucuk ürünlerinde de mekanik ayrılmış kanatlı etine rastlanıldı.

Tavuk Dünyası'nın bir şubesinin pul biberinde domates tespit edildi Tavuk Dünyası'nın bir şubesinin pul biberinde domates tespit edildi

TAVUK DÜNYASI'NDA PUL BİBER YERİNE DOMATES

Daha önce yayınlanan listelerde yer alan Arifoğlu baharat yine listede yer aldı. Arifoğlu baharatın acı kırmızı pul biberinden domates çıktı. Ayrıca listede birçok şubesi bulunan Umur Basım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 'Tavuk Dünyası'nda yapılan denetimlerde, firmanın İstanbul'daki bir şubesinin pul biberinde domates bulunduğu saptandı.

Kahvaltılık üründe çok sayıda hile tespit edildiKahvaltılık üründe çok sayıda hile tespit edildi

KAHVALTIYA HİLE BULAŞTI

Bakanlığın yayınladığı listede özellikle kahvaltılık ürünlerin yer alması dikkatlerden kaçmadı. Gonca Gıda Telli Peynir, Şahin Süt Ürünleri Telli Peynir, Akmahmut Gıda Telli Peynir, Kılınç Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri, Çaykara Çiftlik Telli Peynir ürünlerinde usulsüzlük yapıldığı belirtildi.

Mis markanın yoğurdunun protein oranının düşük olduğu tespit edildiMis markanın yoğurdunun protein oranının düşük olduğu tespit edildi

MİS YOĞURT DA LİSTEDE

Türkiye genelinde çok sayıda şubesi bulunan Şok marketlerinde satılan Mis yoğurt da listede yer aldı. Yapılan testlerde yoğurtta protein oranının düşük olduğu belirtildi.

İŞTE TAKLİT VEYA TAĞŞİŞ YAPILAN GIDALAR - 22 OCAK 2025

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