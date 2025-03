Sucuktan eşek eti çıktı! Kasap ve firmadan şoke eden savunma

İstanbul’daki bir kasabın sucuğunda eşek eti çıktı (AHABER ARŞİV)

"FİRMA İLE TİCARETİMİ KESTİM"

Sabah'ın haberine göre Soruşturma kapsamında ifadesi alınan 'E. Emin Kasap' isimli işletmenin sahibi Mehmet K., ifadesinde şunları söyledi: "Bağcılar Papaz Köprüsü'nde dükkanıma düzenli olarak her hafta iki defa et siparişi veriyordum. Bu etten çıkan kaburgaları sucuk dolumu için 'Yıldırım Et Gıda'ya bırakıyordum. Son gelen sucuklarımda İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan numunelerde ette usulsüzlük çıktığını öğrendim. Bunu firma sorumlusu Ali Y.'ye bildirdim. Ancak durumu kabul etmediğini söyledi. Bütün evraklarımı ekiplere teslim ettim. Firma ile de ticaretimi kestim" dedi.