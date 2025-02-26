Bungalovda dehşet anları! Ölümden döndüler

Arnavutkö’deki doğal gaz zehirlenmesinin yaşandığı bungalov (İHA)

"BİZ DE ÖLEBİLİRDİK YANARAK OLMASA DA ZEHİRLENEREK"

Firma ile görüşme sağlayarak Bungalov'u kiralayan ve daha sonra zehirlenerek hastanelik olan Öznur Demir isimli vatandaş, "23 Şubat'ta saat 02:00 gibi giriş yaptık. Zaman geçti ve akşam oldu. Doğal gaz sobasını yakmadık zaten. Sonra işletme sahibi bize gece soğuk olur bunu yakmalısınız dedi. Nasıl yakılacağını anlattı, 'Şu kademeye basacaksınız, soğuk olursa yakın' dedi. Ama sadece 'İki saatte bir havalandırın' diye ekledi. Havalandırmazsak nasıl bir tehlike oluşturabileceğine dair hiçbir şey söylemedi. Sabaha karşı annemler sabah namazına kalktı. Soğuk olduğu için sobayı açmışlar, saat 06:00 gibi. Daha sonra hep beraber uyuduk. Benim küçük çocuğum mide bulantısı ve öksürmeye başladı, bizi de o şekilde uyandırdı. Saat 08:30 - 09:00 arasıydı. Hepimizin kalkınca zaten kötü hissettik. Hepimizde bir baygınlık, baş dönmesi vardı ve eşlerimizi arayarak kötü olduğumuzu söyledik. Hemen Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne gittik. Orada bazı tahliller yapıldı ve kan testinde yüksek dozda karbon monoksit gazı tüketimi ortaya çıktı. Biz de ölebilirdik, yanarak olmasa da zehirlenerek. Çok büyük bir tehlike atlatıldı, çoluk çocuk hastanede sabaha kadar kaldı. Çocuklar başka hastanelere sevk edildi. Şu an bedenen iyiyiz belki ama psikolojik olarak çok kötüyüz" diye konuştu.