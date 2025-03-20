Birçok ilde eğitime kar engeli! Valilikler peş peşe duyurdu: İşte 20 Mart’ta tatil olan iller ve ilçeler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tarafından yapılan uyarılar sonrası birçok ilde kar yağışı etkili olmaya başladı. İstanbul ve Ankara'da da soğuk hava etkisini sürdürürken yurt genelinde kar yağışı olan illerden peş peşe tatil haberleri geldi.
Valilikler gün içinde yoğun kar yağışı, buzlanma ve tipi beklendiği illerde okulların tatil ediliğini duyurdu. İşte 20 Mart 2025 Perşembe günü okulların tatil ediliği iller...
YOZGAT
Yozgat kent merkezi ile 11 ilçesinde eğitime yarın için ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre yarın il genelinde kar yağışının devam etmesinin, hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesinin ve tipinin etkili olmasının beklendiği belirtildi. Bu kapsamda yapılan değerlendirmeler sonucunda kent merkezi, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Sorgun ve Yenifakılı ilçelerinde eğitime yarın ara verildiği bildirildi.
Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler, engelli bireyler, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile tatil kararı verilen okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan annelerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Öte yandan eğitim öğretime ara verilmeyen Yerköy ve Şefaatli ilçelerinin, meteorolojik verilere göre kendi kurullarınca karar alacakları ifade edildi. Yozgat Bozok Üniversitesi'nden yapılan açıklamada ise olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Mart 2025 Perşembe günü eğitime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu.
KAYSERİ VE KIRŞEHİR
Kayseri ve Kırşehir'de yarın beklenen kuvvetli kar nedeniyle her iki ilde de okullar 1 gün tatil edildi. Kayseri Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre 20 Mart Perşembe günü Kayseri'de yoğun kar yağışı ve yoğun buzlanma olacağı beklenmektedir. Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla; taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak il genelindeki, resmî özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 20 Mart Perşembe tarihinde bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde; kreş, anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malûl, engelli, ağır kronik rahatsız ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.
Kırşehir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise "Meteorolojik veriler doğrultusunda yapılan son değerlendirmelere göre, il genelinde beklenen kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle, 20 Mart 2025 Perşembe günü tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında (yaygın eğitim merkezleri, rehabilitasyon merkezleri, Kur'an kursları, özel eğitim kursları vb. dahil) eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelimiz ile anaokulu ve kreş çağında çocuğu olan kadın personelimiz de 20 Mart 2025 Perşembe günü 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır" denildi.
ADANA
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle eğitim-öğretime 1 gün ara verildi. Adana Valiliği, Tufanbeyli ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle buzlanmaya riskin karşılık eğitim-öğretime 1 gün ara verildiğini açıkladı.
KONYA VE AKSARAY
Konya'da yoğun kar nedeniyle 11 ilçede, Aksaray'da ise 6 ilçede eğitime yarın ara verildi. Konya'da dün gece saatlerinde başlayan ve aralıklarda devam eden kar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle Altınekin, Bozkır, Emirgazi, Hadim, Halkapınar, Güneysınır, Sarayönü, Seydişehir ve Taşkent ilçesinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verilirken, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel idari izinli sayılacak. Cihanbeyli'de ise ilçe merkezi dışındaki mahallelerdeki okullar ile ilçe genelindeki taşımalı eğitim gören öğrenciler izinli sayılacak. Karatay ilçesinde de Kızören, Yenikent ve Yağlıbayat'taki okullar tatil edildi.
Aksaray'da da yoğun kar nedeniyle Ağaçören, Eskil, Gülağaç, Güzelyurt, Ortaköy ve Sarıyahşi ilçelerinde eğitime yarın ara verildi.
KAHRAMANMARAŞ
Kahramanmaraş'ın Göksun ve Afşin ilçelerinde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildi.
Göksun Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarının etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın tatil edildiği bildirildi. Ayrıca, engelli ve hamile kamu personelleri ile kreş ve anaokuluna devam eden çocukların annelerinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.
KONYA
Konya'nın 13 ilçesinde, kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve yollardaki buzlanma riski sebebiyle eğitime bir gün ara verildi. Kar yağışı nedeniyle, Altınekin, Sarayönü, Hadim, Taşkent, Seydişehir, Derbent, Doğanhisar, Derebucak, Hüyük, Güneysınır, Bozkır, Emirgazi ve Halkapınar ilçelerindeki tüm ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin 20 Mart'ta tatil edildiği duyuruldu. Kaymakamlıklardan yapılan açıklamalarda, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan görevlilerin de 1 gün idari izinli sayılacağı bildirildi.
Üç ilçenin bazı mahallelerindeki okullara da tatil kararı
Selçuklu Kaymakamlığı, Tepekent, Yukarıpınarbaşı, Aşağıpınarbaşı, Başarakavak, Sızma, Güvenç mahallelerindeki okulların tatil edildiğini duyurdu.
Karatay Kaymakamlığı da Hayıroğlu Mahallesi'nde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için ve Kızören, Yenikent, Yağlıbayat mahallelerindeki okullarda, eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi.
Cihanbeyli Kaymakamlığı ise merkez dışındaki mahallelerdeki okullar ve ilçe genelinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için 1 günlük tatil kararı alındığını kaydetti.
KARAMAN
Karaman'da olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Mart Perşembe günü eğitime 1 gün süreyle ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda yarın kentte yoğun kar yağışıyla birlikte buzlanma beklendiği belirtildi.
Olumsuz hava şartlarına bağlı olarak tedbir amacıyla kent merkezi ve ilçelerin tamamındaki her türlü resmi ve özel okullar ile eğitim kurumlarında yarın okulların tatil edildiği ifade edilen açıklamada, kamuda çalışan engelli ile hamile kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
NEVŞEHİR
Nevşehir'in bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Kar yağışı nedeniyle Acıgöl ve Derinkuyu ilçelerindeki tüm ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim-öğretime, Kozaklı ilçesinde ise taşımalı eğitime bugün ara verildiği duyuruldu. Kaymakamlıklardan yapılan yazılı açıklamalarda, meteoroloji verilerine göre, aralıklarla devam eden kar yağışının yollarda aşırı buzlanmaya neden olabileceği, oluşması muhtemel olumsuzlara karşı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.
Hacıbektaş ilçesinde de kaymakamlık tarafından daha önce yapılan duyuruda ilçe genelindeki tüm okullarda eğitime 20 Mart'ta bir gün süreyle ara verildiği duyurulmuştu.
GİRESUN
Giresun'da kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerdeki köy okullarında eğitime ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kar yağışıyla birlikte olumsuz yol koşulları ve buzlanma riski oluştuğu belirtildi.
Merkez ile Dereli, Yağlıdere, Espiye, Piraziz, Keşap ve Güce ilçelerindeki tüm belde ve köy okullarında eğitime 20 Mart Perşembe günü ara verildiği aktarılan açıklamada, eğitimin devam ettiği ilçe merkezlerindeki okullarda ise taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.
Açıklamada, Bulancak ilçesinde de Yalıköy Şehit Teğmen Barış Çakır İlkokulu ve Ortaokulu hariç tüm belde ile köy okullarında eğitime ara verildiği kaydedildi.
BAYBURT
Bayburt'ta kar nedeniyle il genelindeki tüm okullarda bugün eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.
Yağış nedeniyle yollarda buzlanma ve ulaşımda olumsuzluk yaşanabileceği aktarılan açıklamada, il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 20 Mart Perşembe günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.
Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
SAMSUN
Samsun'un Ladik ilçesinde kar yağışı nedeniyle 20 Mart Perşembe günü eğitime ara verildiği bildirildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ilçede olumsuz hava koşullarının devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, "İlçemizde seyreden olumsuz hava koşulları nedeniyle 20 Mart 2025 Perşembe günü tüm kademe ve türlerde 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı. Kamu kurumlarında görev yapan engelli, hamile ve çocuğu kreş veya anaokuluna giden kadın personelin de 1 gün izinli sayılacağı kaydedildi.