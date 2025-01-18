Besicilikte inovasyon: Kışın söğüt dalı ile besleme!

Muş, Türkiye'nin en fazla kar yağan illerinden biri olarak zorlu kış şartlarıyla bilinirken, bölgede hayvancılık yapan besiciler, yem maliyetlerini düşürmek için farklı bir yöntem geliştirdi. Karla kaplı alanlarda hayvanlarını besleyen çiftçiler, geleneksel yemlerin yanı sıra kendi arazilerinde yetiştirdikleri söğüt ağaçlarının dallarını kullanarak hayvanlarına alternatif bir yem sunuyor.

Besiciler, söğüt ağaçlarının dallarını budayarak, küçükbaş hayvanlarına yem olarak veriyor. Bu uygulama, saman ve arpa gibi yüksek maliyetli yemlerden tasarruf etmelerine yardımcı oluyor. Abuzer Güngör adlı bir besici, bu yöntemi şöyle açıklıyor: "Söğüt dalı taze olduğu için hayvanlarımıza çok faydalı. Hem sağlıklı hem de süt verimini artırıyor. Bahçemizdeki söğüt ağaçlarını budayıp, dallarını hayvanlarımızın olduğu alana taşıyoruz."

Bu yöntem, sadece ekonomik bir çözüm değil, aynı zamanda sağlıklı bir beslenme imkânı da sunuyor. Besiciler, öğleden sonra hayvanlarına verdikleri söğüt dallarının, hayvanlarının süt verimini artırdığını gözlemlediklerini belirtiyor. Kış mevsiminin zorluklarını aşarken, aynı zamanda daha verimli ve sağlıklı bir besicilik yöntemi ile Muşlu çiftçiler, büyük bir başarıya imza atıyor.