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Besicilikte inovasyon: Kışın söğüt dalı ile besleme!

Muş’ta besiciler, kış aylarında yem maliyetlerini düşürmek için geleneksel yöntemlerin dışına çıkıp, kendi bahçelerinde yetiştirdikleri söğüt ağaçlarının dallarını hayvanlarına yem olarak veriyor. Bu yöntem, hayvanların süt verimini artırırken, besicilere tasarruf sağlıyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 18.01.2025 22:19
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KIŞIN SÖĞÜT DALI İLE BESLEME!

Muş, Türkiye'nin en fazla kar yağan illerinden biri olarak zorlu kış şartlarıyla bilinirken, bölgede hayvancılık yapan besiciler, yem maliyetlerini düşürmek için farklı bir yöntem geliştirdi. Karla kaplı alanlarda hayvanlarını besleyen çiftçiler, geleneksel yemlerin yanı sıra kendi arazilerinde yetiştirdikleri söğüt ağaçlarının dallarını kullanarak hayvanlarına alternatif bir yem sunuyor.

BESİCİLİKTE YENİLİKÇİ YÖNTEM!

Besiciler, söğüt ağaçlarının dallarını budayarak, küçükbaş hayvanlarına yem olarak veriyor. Bu uygulama, saman ve arpa gibi yüksek maliyetli yemlerden tasarruf etmelerine yardımcı oluyor. Abuzer Güngör adlı bir besici, bu yöntemi şöyle açıklıyor: "Söğüt dalı taze olduğu için hayvanlarımıza çok faydalı. Hem sağlıklı hem de süt verimini artırıyor. Bahçemizdeki söğüt ağaçlarını budayıp, dallarını hayvanlarımızın olduğu alana taşıyoruz."

Bu yöntem, sadece ekonomik bir çözüm değil, aynı zamanda sağlıklı bir beslenme imkânı da sunuyor. Besiciler, öğleden sonra hayvanlarına verdikleri söğüt dallarının, hayvanlarının süt verimini artırdığını gözlemlediklerini belirtiyor. Kış mevsiminin zorluklarını aşarken, aynı zamanda daha verimli ve sağlıklı bir besicilik yöntemi ile Muşlu çiftçiler, büyük bir başarıya imza atıyor.

Besicilikte yenilikçi yöntem!Besicilikte yenilikçi yöntem! BESİCİLİKTE YENİLİKÇİ YÖNTEM!

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