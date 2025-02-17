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Havada gizemli olay! Tanımlayan cisim nedeniyle uçuşlar durdu

Gaziantep Havalimanında gizemli cisim nedeniyle hava trafiği olumsuz etkilendi. İniş yapmak isteyen pilotların ışıklı ve tanımlanamayan cismi rapor etmesi üzerine uçuşlar durduruldu.

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.02.2025 23:58 Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 00:41
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HAVADA GİZEMLİ OLAY!

Gaziantep Havalimanında ışıklı ve tanımlanamayan cisim rapor edilmesi üzerine uçuşlar durduruldu.

GAZİANTEP'TE GİZEMLİ CİSİM PANİĞİ!

Gaziantep Havalimanı'nda saat 22.00 sıralarında pilotlar yaklaşık 10 bin feet irtifada ışıklı ve tanımlanamayan bir cisim görünce durumu hava trafik kontrol kulesine iletti.

NE OLDUĞU HENÜZ BİLİNMİYOR

Radarlarda görünmeyen cisim ile ilgili 2 pilotun raporda bulunması üzerine havalimanında uçakların iniş ve kalkışları durduruldu. Işığın kaynağına ilişkin kesin bir bilgi bulunamazken, hava trafiğinin dron olduğu tahmin edilen cismin netleşmesiyle yeniden uçuşlara açılacağı bildirildi.

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