Havada gizemli olay! Tanımlayan cisim nedeniyle uçuşlar durdu

Gaziantep Havalimanında ışıklı ve tanımlanamayan cisim rapor edilmesi üzerine uçuşlar durduruldu.

Gaziantep Havalimanı'nda saat 22.00 sıralarında pilotlar yaklaşık 10 bin feet irtifada ışıklı ve tanımlanamayan bir cisim görünce durumu hava trafik kontrol kulesine iletti.

NE OLDUĞU HENÜZ BİLİNMİYOR

Radarlarda görünmeyen cisim ile ilgili 2 pilotun raporda bulunması üzerine havalimanında uçakların iniş ve kalkışları durduruldu. Işığın kaynağına ilişkin kesin bir bilgi bulunamazken, hava trafiğinin dron olduğu tahmin edilen cismin netleşmesiyle yeniden uçuşlara açılacağı bildirildi.