Haberler Tıkla Haberleri Barış Alper Yılmaz devlerin radarında! Süper Lig rekorunu kıracak teklif hazırlığı

Barış Alper Yılmaz devlerin radarında! Süper Lig rekorunu kıracak teklif hazırlığı

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'ın başarılı ismi Barış Alper Yılmaz, önemli kulüplerin radarına girdi. Sarı-kırmızılı takımda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Barış Alper Yılmaz için Premier Lig ekipleri ve Avrupa devleri harekete geçecek. Transfer gerçekleşirse milli yıldız Süper Lig rekorunu kıracak.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.04.2025 20:05
ABONE OL
Barış Alper Yılmaz devlerin radarında! Süper Lig rekorunu kıracak teklif hazırlığı

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da çarpıcı transfer gelişmeleri yaşanıyor.

Sarı-kırmızılı ekipte gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Barış Alper Yılmaz için resmi teklifler yapılacak.

Barış Alper Yılmaz | Fotoğraf: AABarış Alper Yılmaz | Fotoğraf: AA

SÜPER LİG REKORUNU KIRACAK

Premier Lig ekiplerinden West Ham United'ın, geçtiğimiz sezon Barış Alper Yılmaz için Galatasaray'a 25 + 5 milyon pound teklif ettiği öne sürülmüştü.

West Ham United sezon sonunda yeni bir teklifle Galatasaray'ın kapısını çalabilir.

Barış Alper Yılmaz | Fotoğraf: AABarış Alper Yılmaz | Fotoğraf: AA

İngiliz ekibinin gözlemcilerinin Fenerbahçe ve Samsunspor maçlarında Barış Alper Yılmaz'ı izlediği ve bu transferi gerçekleştirmek için istekli oldukları aktarıldı. Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz'ın ayrılığına onay vereceği rakamın ise 35 milyon Euro olduğu belirtildi.

Barış Alper Yılmaz | Fotoğraf: AABarış Alper Yılmaz | Fotoğraf: AA

BARIŞ ALPER DEVLERİN LİSTESİNDE!

Öte yandan sadece West Ham değil; Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest ve Serie A devi Napoli'nin de Barış Alper'i transfer listesine aldığı gelen bilgiler arasında.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

SON DAKİKA