Barış Alper Yılmaz devlerin radarında! Süper Lig rekorunu kıracak teklif hazırlığı

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da çarpıcı transfer gelişmeleri yaşanıyor.
Sarı-kırmızılı ekipte gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Barış Alper Yılmaz için resmi teklifler yapılacak.
SÜPER LİG REKORUNU KIRACAK
Premier Lig ekiplerinden West Ham United'ın, geçtiğimiz sezon Barış Alper Yılmaz için Galatasaray'a 25 + 5 milyon pound teklif ettiği öne sürülmüştü.
West Ham United sezon sonunda yeni bir teklifle Galatasaray'ın kapısını çalabilir.
İngiliz ekibinin gözlemcilerinin Fenerbahçe ve Samsunspor maçlarında Barış Alper Yılmaz'ı izlediği ve bu transferi gerçekleştirmek için istekli oldukları aktarıldı. Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz'ın ayrılığına onay vereceği rakamın ise 35 milyon Euro olduğu belirtildi.
BARIŞ ALPER DEVLERİN LİSTESİNDE!
Öte yandan sadece West Ham değil; Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest ve Serie A devi Napoli'nin de Barış Alper'i transfer listesine aldığı gelen bilgiler arasında.