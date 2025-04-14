Barış Alper Yılmaz devlerin radarında! Süper Lig rekorunu kıracak teklif hazırlığı

Premier Lig ekiplerinden West Ham United'ın, geçtiğimiz sezon Barış Alper Yılmaz için Galatasaray'a 25 + 5 milyon pound teklif ettiği öne sürülmüştü.

Barış Alper Yılmaz | Fotoğraf: AA

İngiliz ekibinin gözlemcilerinin Fenerbahçe ve Samsunspor maçlarında Barış Alper Yılmaz'ı izlediği ve bu transferi gerçekleştirmek için istekli oldukları aktarıldı. Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz'ın ayrılığına onay vereceği rakamın ise 35 milyon Euro olduğu belirtildi.