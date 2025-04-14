Adli tatil ne zaman başlayıp, bitecek? Adli tatilde dava görülür mü?

Adli tatil , her yıl olduğu gibi bu yıl da 20 Temmuz'da başlayacak ve 31 Ağustos'ta sona erecek. 1 Eylül itibarıyla tüm yargı mercileri, olağan işleyişine geri dönecek. Bu süreçte bazı mahkemeler çalışmalarını sınırlandırsa da tamamen kapanmıyor; belirli türdeki davalara bakılmaya devam ediliyor.

Adli Tatil Ne Zaman Başlıyor, Ne Zaman Bitiyor?

Hayır. Adli tatil, yargı sisteminde bir duraklama değil, bir yavaşlama dönemidir. Bu süreçte nöbetçi mahkemeler görev başında olur. Özellikle ivedi ve acil nitelik taşıyan davalar, tatil süresince işlemeye devam eder. Bu mahkemeler, toplum düzenini ve birey haklarını ilgilendiren önemli davaların aksamasını engellemek için faaliyet gösterir.

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Adli Tatilde Hangi Davalara Bakılır?

Yasalar, adli tatilde görülecek dava türlerini açık şekilde belirlemiştir. İşte adli tatil boyunca görülebilecek başlıca dava ve işlemler:

1. Acil Hukuki Koruma Talepleri

Geçici tedbir kararları, ihtiyati haciz talepleri, delil tespiti ve deniz raporlarının alınması gibi acil müdahale gerektiren işlemler adli tatilde de sürdürülür. Ayrıca dispetçilerin atanması ve bu atamalara yönelik itirazlar da bu kapsamda değerlendirilir.

2. Aile Hukukuna Dair Davalar

Nafaka, velayet ve soybağı gibi kişisel ve ailevi hakları ilgilendiren davalar, acil görülmesi gereken işlemler arasında yer aldığından tatil süresince devam eder.