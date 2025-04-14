Adli tatil ne zaman başlayıp, bitecek? Adli tatilde dava görülür mü?

Adli Tatil Ne Zaman Başlıyor, Ne Zaman Bitiyor?
Adli tatil, her yıl olduğu gibi bu yıl da 20 Temmuz'da başlayacak ve 31 Ağustos'ta sona erecek. 1 Eylül itibarıyla tüm yargı mercileri, olağan işleyişine geri dönecek. Bu süreçte bazı mahkemeler çalışmalarını sınırlandırsa da tamamen kapanmıyor; belirli türdeki davalara bakılmaya devam ediliyor.
Adli Tatilde Mahkemeler Tamamen Kapanıyor mu?
Hayır. Adli tatil, yargı sisteminde bir duraklama değil, bir yavaşlama dönemidir. Bu süreçte nöbetçi mahkemeler görev başında olur. Özellikle ivedi ve acil nitelik taşıyan davalar, tatil süresince işlemeye devam eder. Bu mahkemeler, toplum düzenini ve birey haklarını ilgilendiren önemli davaların aksamasını engellemek için faaliyet gösterir.
Adli Tatilde Hangi Davalara Bakılır?
Yasalar, adli tatilde görülecek dava türlerini açık şekilde belirlemiştir. İşte adli tatil boyunca görülebilecek başlıca dava ve işlemler:
1. Acil Hukuki Koruma Talepleri
Geçici tedbir kararları, ihtiyati haciz talepleri, delil tespiti ve deniz raporlarının alınması gibi acil müdahale gerektiren işlemler adli tatilde de sürdürülür. Ayrıca dispetçilerin atanması ve bu atamalara yönelik itirazlar da bu kapsamda değerlendirilir.
2. Aile Hukukuna Dair Davalar
Nafaka, velayet ve soybağı gibi kişisel ve ailevi hakları ilgilendiren davalar, acil görülmesi gereken işlemler arasında yer aldığından tatil süresince devam eder.
3. Nüfus Kayıt İşlemleri
Kimlik bilgilerindeki hata düzeltmeleri veya nüfus kayıtlarının değiştirilmesine yönelik işlemler adli tatilde de gerçekleştirilebilir. Vatandaşlıkla ilgili doğrudan etkisi olan bu işlemler, gecikmeye mahal verilmeden çözüme kavuşturulur.
4. İşçi Davaları
Hizmet sözleşmesinden kaynaklanan işçi davaları, adli tatilde de ele alınır. İşçinin hak arayışı, yargı sisteminin tatil döneminde dahi göz ardı edilmez.
5. İflas ve Konkordato Davaları
İflas ve konkordatoya ilişkin davalar ile şirketlerin yeniden yapılandırılmasına yönelik hukuki başvurular adli tatil süresince görülmeye devam eder.
6. Çekişmesiz Yargı İşleri
Taraflar arasında uyuşmazlık bulunmayan, ancak mahkeme kararına ihtiyaç duyulan işlemler (örneğin vasiyetname açılması, kayyum atanması gibi) tatil dönemi boyunca işleme alınır.
7. Kanunen İvedi Olarak Belirtilen Davalar
Kanunlar gereği ivedi görülmesi gereken ya da mahkeme tarafından acil görülmesine karar verilen işler, adli tatil boyunca durmaksızın işlemeye devam eder.
Kimler Tatilde, Kimler Görev Başında?
Adli tatil, hakim ve savcılar için dinlenme fırsatı sunarken, sistem tamamen durmaz. Nöbetçi mahkemeler, özellikle tutuklu sanıklar ile ilgili davalara bakmak üzere faal kalır. Bu durum, adil yargılanma hakkının kesintiye uğramamasını amaçlar. Ceza ve hukuk mahkemelerinde görevli bazı heyetler, sınırlı kadroyla süreci yönetir.