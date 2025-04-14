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AVM'de dehşet! Otoparktan gelen sesler üzerine fark edildi: Zehirli...

AVM'de alışveriş yapan bir vatandaş otoparka inerek aracına binmek istedi ancak duyduğu ses üzerine aracın altına baktı. Gördüğü manzara karşısında dehşete düşen vatandaş durumu hemen ekiplere bildirdi. O anlar ise anbean kameraya yansıdı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş Tarihi: 14.04.2025 20:44 Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 20:52
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AVM’DE DEHŞET! ARACIN ALTINDAN ÇIKTI

Elazığ'da bulunan bir AVM'nin otoparkında vatandaşların karşılaştığı manzara duyanları dehşete düşürdü.

AVM'DE DEHŞETE DÜŞÜREN MANZARA!

OTOPARKTA ŞOKE EDEN MANZARA

Edinilen bilgiye göre, bir AVM'de alışveriş yapan bir vatandaş aracını almak için otoparka indi. Aracın altından ses geldiğini fark eden şahıs, aracını çektiğinde adeta şoke oldu.

ZEHİRLİ ENGEREK PANİĞİ

Aracın altında kıvrılmış halde duran büyük zehirli engerek yılanı ile karşılaşan vatandaş o anları cep telefonu kamerası ile kaydederken, yılanın otoparktan çıkartılarak doğal ortamına bırakıldığı öğrenildi.

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