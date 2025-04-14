AVM'de dehşet! Otoparktan gelen sesler üzerine fark edildi: Zehirli...

Elazığ'da bulunan bir AVM'nin otoparkında vatandaşların karşılaştığı manzara duyanları dehşete düşürdü.

OTOPARKTA ŞOKE EDEN MANZARA

Edinilen bilgiye göre, bir AVM'de alışveriş yapan bir vatandaş aracını almak için otoparka indi. Aracın altından ses geldiğini fark eden şahıs, aracını çektiğinde adeta şoke oldu.

ZEHİRLİ ENGEREK PANİĞİ

Aracın altında kıvrılmış halde duran büyük zehirli engerek yılanı ile karşılaşan vatandaş o anları cep telefonu kamerası ile kaydederken, yılanın otoparktan çıkartılarak doğal ortamına bırakıldığı öğrenildi.