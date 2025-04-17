Bakanlık hileli ürünleri ifşaladı! Dana eti yerine eşek eti yedirmişler

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada hilenin önüne geçmek için harekete geçerken taklit-tağşiş, sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini yayınlamaya başladı.
LİSTEYE YENİ FİRMALAR EKLENDİ
Herkesin ilgisini çeken sağlığı tehlikeye atan ve taklit-tağşiş yapılan ürünlere her geçen gün yenisi ekleniyor. Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.
Son yapılan güncellemeyle birlikte birçok ürün listeye dahil edildi ve üreticileri açıklandı.
DANA ETİ VE KIYMADA TEK TIRNAKLI ETİ
Son testlerde Afyonkarahisar'da faaliyet gösteren Has Küçük Et Hayvancılık Gıda Tarım Sanayi'nin Yapıcı marka dana kavurması, Antalya'daki Emr grup restoranın kırmızı eti ile Sakarya Pamukova'daki Bağ konakları cafenin lahmacun harcında tek tırnaklı eti tespit edildi.
Öte yandan Antalya'daki Yamaçoba restoranın çğ kıymalı pide harcında sakatat (Kalp) olduğu açıklanırken, birçok ışıl işlem görmüş piliç sucukta mekanik ayrılmış kanatlı eti tespit edildiği bildirildi.
SAHTECİLİK HAD SAFHADA
Ürünlerde sahtecilik had safhaya ulaşmaya başladı. Zeytinyağı, bal, taze kaşar, beyaz peynir gibi ürünlerde sıklıkla taklit ve tağşişe rastlanıyor.
İŞTE SAĞLIĞI TEHLİKEYE DÜŞÜRECEK GIDALAR - 17 NİSAN 2025