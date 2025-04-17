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Bakanlık hileli ürünleri ifşaladı! Dana eti yerine eşek eti yedirmişler

Taklit, tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdaları üretenleri Tarım ve Orman Bakanlığı ifşalamaya devam ediyor. Bakanlık hileli ürünler listesine yeni ürün ve firmaları da ekledi. Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar listesinde lahmacun kıyma, dana eti ve dana kavurmada tek tırnaklı eti tespit edildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.04.2025 09:51
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Bakanlık hileli ürünleri ifşaladı! Dana eti yerine eşek eti yedirmişler

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada hilenin önüne geçmek için harekete geçerken taklit-tağşiş, sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini yayınlamaya başladı.

Tarım Bakanlığı hileli ürünleri listemeye devam ediyor (AHABER ARŞİV)Tarım Bakanlığı hileli ürünleri listemeye devam ediyor (AHABER ARŞİV)

LİSTEYE YENİ FİRMALAR EKLENDİ

Herkesin ilgisini çeken sağlığı tehlikeye atan ve taklit-tağşiş yapılan ürünlere her geçen gün yenisi ekleniyor. Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.

Son yapılan güncellemeyle birlikte birçok ürün listeye dahil edildi ve üreticileri açıklandı.

Tarım Bakanlığı hileli ürünleri listemeye devam ediyor (AHABER ARŞİV)Tarım Bakanlığı hileli ürünleri listemeye devam ediyor (AHABER ARŞİV)

DANA ETİ VE KIYMADA TEK TIRNAKLI ETİ

Son testlerde Afyonkarahisar'da faaliyet gösteren Has Küçük Et Hayvancılık Gıda Tarım Sanayi'nin Yapıcı marka dana kavurması, Antalya'daki Emr grup restoranın kırmızı eti ile Sakarya Pamukova'daki Bağ konakları cafenin lahmacun harcında tek tırnaklı eti tespit edildi.

Tarım Bakanlığı hileli ürünleri listemeye devam ediyor (AHABER ARŞİV)Tarım Bakanlığı hileli ürünleri listemeye devam ediyor (AHABER ARŞİV)

Öte yandan Antalya'daki Yamaçoba restoranın çğ kıymalı pide harcında sakatat (Kalp) olduğu açıklanırken, birçok ışıl işlem görmüş piliç sucukta mekanik ayrılmış kanatlı eti tespit edildiği bildirildi.

Tarım Bakanlığı hileli ürünleri listemeye devam ediyor (Ekran görüntüsü)Tarım Bakanlığı hileli ürünleri listemeye devam ediyor (Ekran görüntüsü)

SAHTECİLİK HAD SAFHADA

Ürünlerde sahtecilik had safhaya ulaşmaya başladı. Zeytinyağı, bal, taze kaşar, beyaz peynir gibi ürünlerde sıklıkla taklit ve tağşişe rastlanıyor.

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Tarım Bakanlığı hileli ürünleri listemeye devam ediyor (Ekran görüntüsü)Tarım Bakanlığı hileli ürünleri listemeye devam ediyor (Ekran görüntüsü)

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Tarım Bakanlığı hileli ürünleri listemeye devam ediyor (Ekran görüntüsü)Tarım Bakanlığı hileli ürünleri listemeye devam ediyor (Ekran görüntüsü)

Tarım Bakanlığı hileli ürünleri listemeye devam ediyor (Ekran görüntüsü)Tarım Bakanlığı hileli ürünleri listemeye devam ediyor (Ekran görüntüsü)

Tarım Bakanlığı hileli ürünleri listemeye devam ediyor (Ekran görüntüsü)Tarım Bakanlığı hileli ürünleri listemeye devam ediyor (Ekran görüntüsü)

TAKLİT VEYA TAĞŞİŞ YAPILAN GIDALAR (Temel Özelliği Etkileyen İçerik Eksikliği)

Tarım Bakanlığı hileli ürünleri listemeye devam ediyor (Ekran görüntüsü)Tarım Bakanlığı hileli ürünleri listemeye devam ediyor (Ekran görüntüsü)

Tarım Bakanlığı hileli ürünleri listemeye devam ediyor (Ekran görüntüsü)Tarım Bakanlığı hileli ürünleri listemeye devam ediyor (Ekran görüntüsü)

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