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Konya'da yangın faciası! 2 çocuk can verdi 4 yaralı var

Konya'da bir evde çıkan yangından acı haber geldi. Bir apartman dairesinde çıkan yangında ihbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Faciada 10 ve 6 yaşlarında 2 çocuk hayatını kaybederken 4 kişi ise kurtarıldı. Yangında hayatını kaybeden kardeşlerin isimlerinin 10 yaşındaki Emel El Salih ile 6 yaşındaki Gazel El Salih olduğu belirlendi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş Tarihi: 16.04.2025 22:46 Güncelleme Tarihi: 16.04.2025 22:55
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Konya’da yangın faciası! 2 çocuk can verdi 4 yaralı var

Konya'da bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden iki çocuğun kimlikleri belli oldu.

Yangın, saat 15.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Sabihiata Mahallesi Dursun Fakih Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı apartmanın 2. katında yabancı uyruklu 30 yaşındaki Feyyaz S., eşi 29 yaşındaki Rıdal S. ve çocuklarının yaşadığı dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.

Fotoğraf-İHAFotoğraf-İHA

2 KÜÇÜK ÇOCUK FACİADA KORKUNÇ ŞEKİLDE ÖLDÜ

İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında içeride kalan Rıdal S. ile çocukları 3 yaşındaki A.E.S. ve 4 yaşındaki A.E.S. itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yangın sırasında içeride kalan 2 çocuk ise yangında hayatını kaybetti.

Fotoğraf-İHAFotoğraf-İHA

Olay yerindeki incelemelerin ardından hayatını kaybeden 2 kardeşin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU!

Çocukların yakınları sinir krizi geçirirken, çiftin Mustafa, Abdullah, Muhammed, Gazel, Ahmed ve Emel adlı çocukları olduğu öğrenildi.

Fotoğraf-İHAFotoğraf-İHA

Yangında hayatını kaybeden kardeşlerin isimlerinin 10 yaşındaki Emel El Salih ile 6 yaşındaki Gazel El Salih olduğu belirlendi. Muhammed Salih'in işte olduğu belirlenirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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